Ucraina va intensifica atacurile și poate încheia războiul „pe picior egal cu rușii”, spune Zelenski după întâlnirea cu șeful NATO

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, miercuri, în marja Consiliului NATO-Ucraina de la Kiev, că țara sa a întețit atacurile în profunzimea Rusiei pentru a negocia de „pe picior egal” cu Moscova o încheiere a războiului, a transmis Reuters.

Forțele ucrainene atacă de luni de zile industria combustibililor fosili din Rusia, uneori zilnic, cu scopul de a reduce principala sursă a Moscovei de finanțare a războiului și de a presa Kremlinul pentru discuții.

„Slavă Domnului că astăzi avem garanții de securitate care ne permit să încheiem acest război pe picior egal cu rușii în orice format diplomatic”, le-a spus Zelenski reporterilor, în cadrul unor declarații făcute alături de Mark Rutte, la doar câteva ore după ce forțele ucrainene au lovit un terminal petrolier și o bază navală din Rusia, la sute de kilometri distanță de frontierele Ucrainei.

Președintele Ucrainei susține că este „doar o chestiune de timp” până când țara sa va intensifica amploarea atacurilor, care au forțat unele rafinării din Rusia să își suspende operațiunile și au sporit moralul ucrainenilor.

Pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu rază lungă, trupele ucrainene par a fi pe câmpul de luptă în cea mai bună poziție din ultimii ani, spun analiștii.

Conform analiștilor, ofensiva de primăvară a Rusiei și-a pierdut din elan, pe de o parte ca urmare a contraatacurilor ucrainene care i-au redus progresele la minimum.

Zelenski: „Sunt gata pentru discuții directe cu Putin”

Liderul ucrainean a spus că este pregătit pentru o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin. Kievul insistă de multă vreme pentru o astfel de întrevedere, pe care o descrie drept singura modalitate de a rezolva principalul obstacol din discuții: viitorul Donbasului. Rusia nu a reușit să ocupe complet regiunea situată în estul Ucrainei și a cerut Kievului să își retragă trupele din zonele pe care încă le controlează.

„Sunt gata pentru discuții directe cu Putin pentru a pune capăt acestui război, mai degrabă decât să aștept momentul în care toți vor rezolva fiecare conflict din lume înainte ca nouă să ne vină în sfârșit rândul”, a declarat Zelenski, în ceea ce a părut a fi o aluzie la discuțiile mediate de SUA și la faptul că Washingtonul se concentrează acum pe propriul război, cel împotriva Iranului.