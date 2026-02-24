Ucraina va produce drone în interiorul UE. A doua fabrică de armament „externalizată” de Kiev

Danemarca poartă discuţii pentru a găzdui pe teritoriul său producătorul ucrainean de drone Skyfall, care va deveni astfel al doilea producător de armament ucrainean care va fabrica echipamente militare în ţara nordică, a anunţat marţi Ministerul danez al Apărării, relatează AFP, citată de Agerpres. .

Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a discutat marţi această posibilitate cu omologul său ucrainean, iar negocierile cu grupul vor începe, a declarat ministrul într-un comunicat.

„Atragerea unor companii ucrainene puternice în domeniul apărării în Danemarca, în colaborare cu industria daneză, va consolida securitatea atât a Danemarcei, cât şi a Ucrainei”, a subliniat ministrul, citat în comunicat.

Grupul ucrainean Fire Point este primul care şi-a stabilit prezenţa în Danemarca, unde a început în decembrie la Vojens (vest) construcţia unei fabrici pentru producţia de propergol, un produs de propulsie pentru rachete şi drone. Producţia este programată să înceapă în această toamnă.

„Dacă Skyfall îşi stabileşte o prezenţă în Danemarca, compania va fi încurajată să încheie un parteneriat cu una sau mai multe companii daneze relevante”, a continuat ministrul.

Pe lângă eventuale negocieri contractuale, „va trebui efectuată o analiză amănunţită a situaţiei companiei, în special în ceea ce priveşte corupţia, structura de proprietate şi spălarea banilor”, a adăugat el.

Danemarca, la fel ca celelalte ţări nordice, este unul dintre cei mai mari susţinători militari şi civili ai Ucrainei.