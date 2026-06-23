Ucraina vorbește de „recalibrarea” negocierilor de pace cu Rusia după ce a făcut un compromis major

Ucraina ar putea să își revizuiască propunerea adresată Rusiei privind un armistițiu de-a lungul liniei de facto a frontului în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU nu va adopta o rezoluție care să solicite încetarea completă și necondiționată a ostilităților, a declarat un înalt oficial ucrainean, citat de Reuters.

Andrii Melnik, reprezentantul Ucrainei la ONU, a făcut aceste declarații în cadrul unei ședințe prelungite a Consiliului de Securitate al ONU, a șasea reuniune de acest tip convocată în ultimele luni pentru a aborda războiul din țara vecină.

„Ucraina este pregătită să se angajeze în negocieri directe cu Rusia pentru a asigura o pace justă și durabilă, în conformitate cu Carta ONU, însă răbdarea noastră nu este nelimitată”, a spus Melnik luni târziu. El a subliniat că Ucraina a cerut în repetate rânduri Consiliului de Securitate să adopte o rezoluție privind un armistițiu complet și necondiționat.

„Dacă Consiliul de Securitate va continua să adopte o abordare de tipul «așteptăm să vedem ce se întâmplă», nu pot exclude posibilitatea ca Ucraina să își recalibreze și să își modifice oferta. Un armistițiu de-a lungul liniei de facto a frontului reprezintă deja un compromis major”, a spus el, fără a oferi alte detalii.

Andryi Melnik, reprezentantul Ucrainei la ONU, FOTO: Lev Radin / Sipa USA / Profimedia

Ucraina afirmă că a schimbat dinamica războiului cu Rusia

Prin „linia de facto a frontului”, Melnik se referă la faptul că Ucraina ar accepta „înghețarea” conflictului pe actualele linii de demarcație, fără a cere Rusiei să se retragă din teritoriile ocupate. Kievul nu este însă dispus să recunoască oficial suveranitatea Rusiei asupra acestor teritorii ale sale aflate sub controlul Moscovei.

Kremlinul, în schimb, a cerut retragerea forțelor ucrainene din mai multe regiuni pe care le revendică Rusia, inclusiv din teritoriile pe care forțele rusești nu le controlează propriu-zis în aceste regiuni.

Melnik a insistat că, prin atacurile recente cu drone, Ucraina a schimbat dinamica războiului aflat acum în al cincilea an prin atacurile recente. El a susținut că aproximativ 40% din rafinăriile de petrol ale Rusiei au fost avariate.