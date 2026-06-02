O semifinalistă de la Roland Garros a răbufnit la adresa rusoaicelor: „De partea cui sunt”

Sportiva ucraineană Marta Kostyuk i-a acuzat pe jucătorii ruși că se ascund în spatele tăcerii în legătură cu războiul din Ucraina, afirmând că, după patru ani de conflict, aceștia arată „de partea cui sunt”, în momentul în care tenismena a ajuns marți în prima ei semifinală de Grand Slam, la Openul Franței, scrie Reuters.

Jucătoarea în vârstă de 23 de ani a învins-o pe compatrioata ei ucraineană, Elina Svitolina, în trei seturi, cu scorul de 6-3, 2-6, 6-2, într-un sfert de finală emoționant disputat la câteva ore după o altă noapte de atacuri rusești asupra Kievului. La finalul partidei, Marta a lansat un atac virulent, într-o conferință de presă, la adresa jucătorilor ruși care continuă să evite să condamne public războiul declanșat de Rusia în Ucraina.

Kostyuk o va înfrunta în semifinală pe rusoaica Mirra Andreeva, care a eliminat-o marți, tot în sferturi, pe românca Sorana Cîrstea. Ucraineanca a spus că nu mai acceptă argumentul potrivit căruia sportivii ruși preferă să păstreze tăcerea din cauza posibilelor repercusiuni pe care le riscă acasă.

„Există o soluție dacă nu ești de acord”, le-a spus Kostyuk reporterilor. „Cunosc persoane care au părăsit Rusia imediat ce a început războiul, care și-au vândut toate afacerile, care au lăsat totul în urmă pentru că pur și simplu nu sunt de acord cu ceea ce le face țara lor altor oameni.”

Ea a dat-o ca exemplu pe colega ei, Daria Kasatkina, care și-a schimbat cetățenia din rusă în australiană anul trecut, ca exemplu de persoană care a luat atitudine publică în ciuda presiunilor asupra familiei ei.

„Oricum, nu cred că locuiește în Rusia, dar majoritatea jucătoarelor nu locuiesc în Rusia”, a spus Kostyuk. „Nimic nu te oprește dacă nu crezi în asta (în război, n.r.)”, a adăugat ucraineanca.

„După patru ani, cred că ei (sportivii ruși, n.r.) au arătat foarte clar de partea cui sunt”, a răbufnit tenismena din Ucraina.

Declarațiile Martei Kostyuk au venit după ce a fost întrebată despre afirmațiile jucătoarelor ruse, printre care Diana Shnaider și Mirra Andreeva, care au spus anterior că se concentrează doar pe mingea de tenis și evită „discuțiile politice”.

„Sunt toate adulte. Știu despre ce vorbesc. Știu ce se întâmplă. Au telefoane. Au Instagram. Au acces la știri”, a spus Kostyuk.

„Mi-aș dori să existe o poziție mai clară cu privire la ceea ce se întâmplă, mai ales când țara ta ucide alți oameni”, a mai afirmat jucătoarea ucraineană.

Mai devreme, ucraineanca își dedicase victoria „poporului ucrainean”, după ce a dezvăluit că s-a trezit cu vestea unei alte nopți sângeroase de bombardamente, iar apoi a verificat dacă familia ei este în siguranță.

Kostyuk a spus că reprezentarea Ucrainei a devenit mai importantă decât rezultatele în sine.

„Având în vedere tot ce se întâmplă, pentru mine faptul că mă aflu aici este o adevărată binecuvântare și nu mă gândesc la victorie”, a spus ea. „Sunt aici pentru a reprezenta Ucraina și pentru a mă bucura de moment.”