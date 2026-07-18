Ucrainence prinse cu patru maimuţe în mașină, la Vama Moraviţa. Ce explicaţii au primit poliţiştii

Patru maimuţe transportate fără documente legale au fost descoperite la Vama Moraviţa, într-o mașină înmatriculată în Ucraina, condusă de o femeie ucraineană, anunță sâmbătă Poliția de Frontieră.

„În data de 17.07.2026, în jurul orei 06:40, la Punctul de Trecere a Frontierei Moravița s-au prezentat pentru efectuarea formalităților de control trei femei, cetățene ucrainene, care călătoreau cu un autoturism înmatriculat în Ucraina”, a anunțat Poliția de Frontieră.

În urma controlului, polițiștii de frontieră, împreună cu vameșii, au descoperit în portbagajul autoturismului două cutii în care se aflau patru maimuțe.

„Din verificările efectuate s-a stabilit că animalele aparțineau conducătoarei autoturismului, o femeie în vârstă de 47 de ani. Aceasta a declarat că maimuțele au fost moștenite de la mama sa, decedată recent”, potrivit Poliției.

Autoritățile spun că femeia nu a putut prezenta documentele legale privind proveniența, deținerea și transportul animalelor, având doar o fotografie a unui document despre care a susținut că reprezintă un act de import al maimuțelor din Siria în Ucraina.

Cele patru maimuțe au fost predate reprezentanților Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș.