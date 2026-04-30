Ucrainenii anunță că au lovit două nave rusești care păzeau Podul Kerci: „Pierderi ireversibile”

Drone marine au lovit două nave rusești ale Serviciului Federal de Securitate care păzeau Podul Kerci, a spus Marina Ucraineană.

Aceasta a anunțat pe pagina sa de Facebook că, în noaptea de miercuri spre joi, „forțele și mijloacele Forțelor Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei au lovit flota de nave și ambarcațiuni a Federației Ruse în zona Strâmtorii Kerchen”.

Potrivit sursei citate, în atac au fost lovite o navă de patrulare a FSB de tip Project 12200 „Sobol” și o navă anti-sabotaj de tip Project 21980 „Grachonok”.

„În urma atacului, inamicul a suferit pierderi ireversibile”, se spune în mesajul ce este însoțit de un clip video cu imagini ce par filmate de la bordul unor drone navale, posibil din celebra serie Magura folosită de ucraineni pentru diferite misiuni contra forțelor ruse.

Marina ucraineană spune că aceste nave erau unele esențiale pentru garda de Coastă FSB și Marina militară rusă, fiind folosite pentru paza podului Kerci.

„Acesta este încă un exemplu al activității eficiente a Marinei Militare a Ucrainei și al reducerii consecvente a capacităților inamice în zona Mării Negre”, a mai transmis sursa citată.