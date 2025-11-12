Ucrainenii din apropierea liniei de contact de pe frontul sud-estic au început să fugă, luptele se întețesc / Generalul Sîrskîi recunoaște că situația s-a înrăutățit semnificativ

Soldații ruși pe motociclete înaintează pe drumurile din regiunea Donețk distruse de război, 11 noiembrie 2025. FOTO: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Echipele de salvare ucrainene se grăbesc să-i scoată pe civilii care încă nu au fugit în afara liniei de schimb de foc aflată de-a lungul unei porțiuni a frontului sudic din regiunea Zaporojie, după ce situația de acolo s-a agravat brusc în ultimele zile în fața avansului trupelor ruse, scrie miercuri Reuters.

Îmbrăcată în mai multe straturi de haine și ținându-și strâns bastonul în interiorul unei dubițe de evacuare, Polina Plyushchii, în vârstă de 84 de ani, a spus că amenințarea dronelor și a altor tipuri de armament a făcut ca o simplă ieșire din casa ei, situată lângă linia frontului din sud-estul Ucrainei, să fie mult prea periculoasă.

„Ești în propria casă, în propria curte, și nu poți ieși”, a spus ea, pregătindu-se să părăsească satul Huliaipole, situat la mai puțin de 10 kilometri (6 mile) de luptele aprige dintre trupele ruse și ucrainene care se dau pe front.

Ce spun Sîrskîi și comandanții săi despre sectorul de front de acolo

Generalul care conduce armata ucraineană, Oleksandr Sîrskîi, a afirmat marți că situația s-a înrăutățit semnificativ în apropierea localității Huliaipole. Armata a precizat că trupele sale s-au retras din cel puțin șase sate din zonă în ultimele două zile.

Deși Ucraina a evacuat în mod constant civilii din orașele de pe linia frontului pe parcursul războiului care durează de aproape patru ani, salvatorii cu experiență spun că acum astfel de operațiuni sunt extrem de riscante din cauza roiurilor de drone care au ajuns pe câmpul de luptă.

La aproximativ 100 km nord-est, forțele ruse par gata să revendice cea mai mare victorie din Ucraina de la începutul anului 2024 – orașul Pokrovsk aflat în ruină, dar care este un important centru logistic al armatei Kievului.

Soldații și comandanții ucraineni spun că nu au suficiente trupe pentru a menține pozițiile defensive, în ciuda miilor de drone care zboară deasupra câmpului de luptă, ceea ce face ca avansurile ambelor părți să fie extrem de costisitoare în ceea ce privește pierderile.

Armata rusă a obținut câștiguri în Pokrovsk și dincolo de acesta, folosind grupuri mici și mobile de soldați care sondează breșele din apărarea inamică. Kievul spune că mulți dintre soldații ruși sunt uciși și răniți, dar asta nu oprește Moscova să continue să arunce trupe în luptă pe acel sector de front.

Peisaj post-apocaliptic

În Huliaipole, rămășițele a aproape patru ani de lupte domină peisajul: vehicule carbonizate, ciuruite de gloanțe, zac răsturnate pe străzi, iar aparate electrocasnice distruse stau să cadă de pe pereții apartamentelor spulberate de bombardamente.

Echipele de salvare spun că dronele FPV („first person view”), ghidate de cabluri de fibră optică, reprezintă o amenințare deosebită, deoarece sunt imune la bruiajul utilizat pentru a respinge aparatele fără pilot controlate prin radio.

„Nu avem de unde să cumpărăm medicamente, nu avem apă”, a spus Zhanna Puzanova, în vârstă de 55 de ani, evacuată de asemenea, adăugând că atât ea, cât și mama ei, în vârstă de 88 de ani, au mari probleme de sănătate.

„Nu mai putem să continuăm să trăim așa”, a adăugat Zhanna Puzanova.

Locuitorii care au fugit speră că localitatea care le-a fost casă va rămâne în mâinile Ucrainei.

„Vom supraviețui, vom rezista”, a spus Kateryna Ishchenko, în vârstă de 78 de ani. „Huliaipole al nostru este puternic”, a adăugat ea.