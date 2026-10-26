Ucrainenii voiau să distrugă sistemul antirachetă al Moscovei. FSB anunță că a contracarat un sabotaj pus la cale de SBU

Rusia a dejucat un atac cu drone ucrainean asupra „unui element-cheie al sistemului de apărare aeriană al Moscovei, precum și asupra unei instalații energetice”, a anuțat luni serviciul de securitate rus FSB, potrivit agenției de știri Interfax, scrie Reuters.

FSB a reținut doi bărbați originari din Caucazul de Sud, care pregăteau, la ordinul SBU, susține serviciul de securitate, un atac cu drone FPV asupra unuia dintre elementele-cheie ale sistemului de apărare antirachetă al Moscovei și asupra unei instalații din sectorul energetic, relatează și TASS.

Serviciul Federal de Securitate a precizat că cei doi bărbați, născuți în 1991 și 1998, erau „implicați în pregătirea unui act terorist”.

Conform FSB, cei doi trebuiau să configureze dronele de atac, preluate din ascunzători, să le transporte în regiunea Moscova pentru a le lansa și să le activeze înainte de decolare.

„Controlul ulterior al dronelor urma să se realizeze de la distanță, de pe teritoriul Ucrainei. În etapa de pregătire a comiterii unui act terorist asupra unui obiectiv din sectorul energetic, precum și asupra unuia dintre elementele-cheie ale sistemului de apărare antirachetă al Moscovei, suspecții au fost reținuți de către angajații FSB din Rusia”, a informat succesorul KGB-ului.

Serviciul Federal de Securitate a mai adăugat că unul dintre bărbații reținuți a fost recrutat de un angajat al SBU și, la ordinul acestuia, a venit în Rusia cu promisiunea că va fi răsplătit în bani „pentru a pregăti un act de sabotaj și terorism”.

În acest scop, el a cooptat un cunoscut din cercul său de prieteni apropiați, au mai spus reprezentanții FSB.

Dronele FPV și componentele dispozitivelor explozive artizanale au fost confiscate din ascunzători situate pe teritoriul regiunilor Smolensk și Kaluga, a mai susținut FSB.

Cei doi suspecți au fost arestați preventiv.