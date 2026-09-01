UDMR spune în ce condiții ar susține și un guvern PSD. „Pare că președintele nu-l va desemna pe Siegfried Mureșan” 

UDMR nu exclude să voteze și un guvern constituit în jurul PSD, chiar dacă nu va face parte din Cabinet. Liderii Uniunii au însă o condiție pentru a da voturile necesare învestiturii.

„Am avut și avem un candidat comun la funcția de prim-ministru Siegfried Mureșan. Trebuie să vedem pe cine va desemna domnul președinte Nicușor Dan. Pare ca nu pe Siegfried Mureșan”, a declarat marți liderul deputaților UDMR, Csoma Botond.

Întrebat despre scenariul în care președintele îl va nominaliza pe Sorin Grindeanu, propunerea PSD, pentru funcția de prim-ministru, el a răspuns că nu există o decizie în acest moment, dar că totul va depinde de majoritatea care se va strânge în jurul social-democraților.

„Nu vrem să ajungem cu AUR în aceeași barcă”, a spus el.

Csoma Botond a adăugat că nu crede „că UDMR va participa la o guvernare dacă domnul Siegfried Mureșan nu va fi desemnat”.

Până acum, UDMR s-a coordonat în acțiunea politică cu PNL și USR, susținându-l pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

După demiterea Guvernului Bolojan, prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, UDMR a exclus susținerea unui nou guvern într-o majoritate din care să facă parte și parlșamentari AUR.

Critici la adresa lui Siegfried Mureșan

Deși afirmă că UDMR îl susține în continuare pe Siegfried Mureșan, atunci când a fost întrebat dacă mai știe ceva despre candidatul pe care l-au propus alături de PNL și USR, Csoma Botond s-a declarat nemulțumit de faptul că acesta nu a încercat să formeze o majoritate:

„De mult n-a mai apărut în spațiul public. După desemnare a dispărut din viața publică. Nici măcar nu a încercat. Ar fi trebuit să facă demersuri să încerce să formeze o majoritate în Parlament”.

„Nu vreau să speculez, poate dl Siegfried nu a vrut să fie premier. Poate nu a vor să renunțe la mandatul de europarlamentar. Nu a fost o propunere de bluff. Cred în continuare că Siegfried Mureșan e o persoană adecvată pentru a fi premier”, a mai spus el întrebat fiind dacă își explică absența lui Mureșan.

PSD caută voturi pentru guvern

Astăzi a început noua sesiune parlamentară, după o vară marcată de sesiuni extraordinare pentru adoptarea unor proiecte de legi pentru finalizarea PNRR. Parlamentarii au început cu ședințe ale grupurilor în care și-au stabilit prioritățile – legislative, dar și politice.

Ieri, liderii și parlamentarii PSD s-au reunit la Sinaia și au stabilit că vor susține doar un Guvern din care fac parte și ei, chiar dacă nu va fi monocolor și vor face parte din el și alte partide.

Potrivit unor surse apropiate de discuțiile pentru formarea noului Guvern, social-democrații nu au strâns încă toate voturile necesare.

În acest moment PSD se bazează pe voturile a două grupuri desprinse din POT și SOS România, adică PACE și UPR, cu care au semnat acorduri parlamentare. Împreună, strâng 152 de voturi. Conducerea PSD mai ia în considerare și cele 17 voturi ale grupului Minorităților Naționale.

Fără cele 31 de voturi ale parlamentarilor UDMR, PSD ar avea și mai mare nevoie de voturi de la AUR.

Surse apropiate de discuțiile pentru formarea Guvernului explicau săptămâna trecută pentru HotNews că în lipsa majorității, la vot ar putea să participe și câțiva parlamentari de la AUR, însă cu condiția să părăsească grupul parlamentar.