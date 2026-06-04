UDMR va decide după consultări dacă susține guvernul Tomac: „România are nevoie de o majoritate parlamentară solidă”

Kelemen Hunor a transmis joi seară cu UDMR va decide dacă susține învestirea viitorului guvern după ce va analiza programul de guvernare și lista de miniștri propusă de premierul desemnat Eugen Tomac. Liderul UDMR a reiterat că un executiv tehnocrat fără o majoritate parlamentară nu reprezintă o soluție potrivită pentru România.

„Am luat act de decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Eugen Tomac pentru formarea guvernului”, a scris Kelemen Hunor într-o postare pe Facebook.

„Considerăm în continuare că nu este o soluție bună ca președintele să încerce, într-o primă etapă, formarea unui guvern tehnocrat, mai ales în jurul unei persoane care nu dispune de o susținere parlamentară”, a continuat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, orice executiv are nevoie de o majoritate parlamentară pentru a-și putea pune în aplicare programul.

„În caz contrar, pentru fiecare proiect și pentru fiecare decizie trebuie căutată o majoritate, iar acest lucru poate face guvernarea foarte dificilă”, a explicat președintele UDMR.

Partidul condus de Eugen Tomac, PMP, nu a intrat în Parlament la alegerile din 2024, când formațiunea a candidat într-o alianță, Forța Dreptei, care a obținut 2% la Camera Deputaților și 1,88% la Senat. Conform surselor Hotnews, el a demisionat de la conducerea formațiunii miercuri, cu o zi înainte de a fi desemnat să formeze noul Guvern.

Conducerea UDMR urmează să se reunească vineri, de la ora 10:00, pentru a discuta poziția partidului în privința viitorului guvern, potrivit surselor HotNews.