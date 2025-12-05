Amendă de peste 100 de milioane de euro în UE pentru o companie a lui Elon Musk . Cum a încercat să intervină vicepreședintele JD Vance

Elon Musk, fotografiat pe 21 mai 2025 la Casa Albă, în una dintre ultimele sale zile în administrația președintelui Donald Trump, FOTO: Jim LoScalzo, Pool via CNP / The Mega Agency / Profimedia

Platforma de social media „X” deținută de miliardarul Elon Musk a fost amendată vineri de autoritățile europene de reglementare în domeniul tehnologiei cu 120 de milioane de euro (140 de milioane de dolari) pentru încălcarea regulilor UE privind conținutul online – prima sancțiune în baza unei legislații de referință, care va atrage probabil nemulțumirea guvernului american, scrie Reuters.

Platforma TikTok a evitat o sancțiune printr-o serie de concesii.

Măsurile luate de UE la adresa marilor companii tehnologice, menită să asigure că rivalii mai mici pot concura și că consumatorii au mai multe opțiuni, au fost criticate de administrația președintelui american Donald Trump, care spune că acestea țintesc companiile americane și cenzurează americani.

Comisia Europeană a afirmat că legile sale nu vizează nicio naționalitate și că nu face decât să își apere standardele digitale și democratice, care reprezintă de obicei un reper pentru restul lumii.

Amenda nu este cenzură, spune UE

Sancțiunea UE împotriva „X” a urmat unei investigații de doi ani derulate în baza Legii privind Serviciile Digitale (Digital Services Act – DSA), care obligă platformele online să facă mai mult pentru a combate conținutul ilegal și dăunător.

Investigația UE asupra aplicației de videosharing TikTok, deținută de compania chineză ByteDance, a dus în mai la acuzații potrivit cărora aceasta ar fi încălcat o cerință din DSA de a publica un așa-zis „depozit” de reclame (advertisement depository), o bază de date care să permită cercetătorilor și utilizatorilor să detecteze reclame frauduloase.

Șefa pentru Tehnologie din cadrul Comisiei Europene, Henna Virkkunen, a declarat că amenda aplicată „X” a fost proporțională și calculată pe baza naturii încălcărilor, a gravității lor în raport cu utilizatorii europeni afectați și a duratei acestora.

„Nu suntem aici ca să aplicăm cele mai mari amenzi. Suntem aici ca să ne asigurăm că legislația noastră digitală este aplicată, iar dacă respecți regulile noastre, nu primești amendă. E atât de simplu”, le-a spus ea jurnaliștilor.

„Cred că este foarte important să subliniem că DSA nu are nicio legătură cu cenzura”, a spus Virkkunen.

Ea a adăugat că deciziile viitoare privind companiile acuzate de încălcări ale DSA vor fi luate într-un timp mai scurt decât cei doi ani necesari în cazul „X”.

„Mă aștept cu adevărat ca, de acum înainte, să luăm deciziile finale mai rapid”, a spus ea.

JD Vance a acuzat UE că atacă companii americane

Meta și TikTok au fost acuzate în octombrie de încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de DSA, în timp ce zona de piață online a companiei Temu a fost acuzat de încălcarea regulilor menite să prevină vânzarea de produse ilegale.

Înaintea deciziei UE, vicepreședintele SUA, JD Vance, a afirmat pe X: „Circulă zvonuri că Comisia Europeană va amenda X cu sute de milioane de dolari pentru că nu se angajează în cenzură. UE ar trebui să susțină libertatea de exprimare, nu să atace companii americane din motive derizorii”.

TikTok, care s-a angajat să aducă modificări bibliotecii sale de reclame pentru a fi mai transparentă, a îndemnat autoritățile de reglementare să aplice legea în mod egal și consecvent pe toate platformele.

Autoritățile de reglementare ale UE au spus că încălcările DSA comise de „X” au inclus designul înșelător al bifei albastre pentru conturile verificate, lipsa de transparență a depozitului său de publicitate și neîndeplinirea obligației de a oferi cercetătorilor acces la date publice.

Comisia a adăugat că merge totodată înainte cu investigația privind răspândirea conținutului ilegal pe „X” și măsurile luate pentru combaterea manipulării informațiilor, precum și o investigație separată asupra designului TikTok, a sistemelor algoritmice și a obligației de a proteja copiii.

Amenzile DSA pot ajunge până la 6% din venitul global anual al unei companii.