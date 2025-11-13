UE a anunțat „cea mai eficientă” variantă pentru finanțarea Ucrainei. Belgia, care deține activele Rusiei transformate în numerar, vrea însă o garanție solidă

Finanțarea Ucrainei cu un împrumut pentru reparații bazat pe activele rusești înghețate este cea mai „eficientă” dintre cele trei opțiuni luate în considerare de Uniunea Europeană pentru a ajuta Kievul, a declarat joi șefa Executivului comunitar, potrivit Reuters.

Ursula von der Leyen s-a adresat Parlamentului European în contextul în care miniștrii de finanțe ai țărilor UE s-au reunit pentru a discuta despre modul în care pot să-și onoreze angajamentul de a ajuta la acoperirea nevoilor financiare ale Ucrainei în 2026 și 2027.

Von der Leyen a declarat că celelalte opțiuni luate în calcul erau ca UE să împrumute bani de pe piață folosind bugetul său pe termen lung ca garanție sau ca guvernele statelor membre să împrumute ele însele banii pentru a-i împrumuta sau a-i da Ucrainei.

Însă opțiunea împrumutului pentru reparații, bazată pe activele rusești imobilizate, este „cea mai eficientă modalitate de a susține apărarea și economia Ucrainei”, a afirmat ea.

„Acordăm un împrumut Ucrainei, pe care aceasta îl rambursează dacă Rusia plătește reparații”, a declarat șefa Comisiei în fața europarlamentarilor.

Opțiunea lui von der Leyen, sprijinită pe scară largă de statele membre

Miniștrii de finanțe ai celor 27 de state membre ale blocului comunitar sunt, de asemenea, în mare parte în favoarea acestei opțiuni, deoarece nu ar crește datoria propriilor țări și totuși ar oferi Ucrainei până la 140 de miliarde de euro (163,3 miliarde de dolari) pe o perioadă de doi ani, sumă care va acoperi nevoile estimate ale Kievului.

Majoritatea activelor rusești înghețate în Europa se află în conturile depozitarului belgian de valori mobiliare Euroclear. De când a început invazia Moscovei în Ucraina, în februarie 2022, aproape toate valorile mobiliare au ajuns la scadență și au fost transformate în numerar.

Opțiunea utilizării activelor înghețate ar implica înlocuirea de către UE a numerarului rusesc din conturile Euroclear cu obligațiuni AAA cu cupon zero emise de Comisia Europeană.

Numerarul ar fi apoi transferat Kievului, care ar rambursa împrumutul numai dacă ar primi reparații de război din partea Rusiei, ceea ce transformă efectiv împrumutul într-o subvenție. Opțiunea se numește „împrumut pentru reparații”, deoarece ar fi legată de plata reparațiilor de către Moscova.

Ministrul finlandez al finanțelor, Riikka Purra, a salutat această propunere, afirmând: „Este singura opțiune care are atât puterea necesară, cât și limitează presiunea asupra bugetelor noastre naționale”.

Însă Belgia, țara în care se află Euroclear, consideră că ea riscă să fie trasă la răspundere în cazul unui proces câștigat de Rusia împotriva depozitarului și dorește ca guvernele țărilor UE să se angajeze să pună la dispoziție fondurile necesare care să fie rambursate Moscovei în termen de trei zile, în cazul în care o instanță ar decide că activele trebuie returnate.

Kremlinul a afirmat că punerea în aplicare a acestei propuneri ar reprezenta o confiscare ilegală a proprietății Rusiei și a promis că va riposta, fără a da mai multe detalii.

Prin urmare, Belgia dorește ca Executivul blocului comunitar să elaboreze o bază juridică solidă pentru întreaga operațiune, pentru a minimiza riscul pierderii procesului, și a solicitat altor țări ale UE care dețin active rusești înghețate să se alăture schemei pentru a împărți responsabilitatea.

Comisia se află în prezent în discuții cu Belgia pentru a răspunde cererilor acesteia, în vederea obținerii sprijinului liderilor UE pentru planul din decembrie.