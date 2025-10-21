UE analizează interzicerea alcoolului în dezinfectante. Reacție din sănătate: „Impactul asupra spitalelor ar fi enorm”

UE ia în considerare clasificarea etanolului, un ingredient utilizat în multe dezinfectante pentru mâini, ca substanță periculoasă care crește riscul de cancer, potrivit Financial Times și Reuters.

Dezinfectanții pe bază de alcool sunt autorizați ca fiind siguri în Uniunea Europeană și se află pe lista medicamentelor esențiale a Organizației Mondiale a Sănătății încă din anii 1990.

Dar o recomandare internă din 10 octombrie a unuia dintre grupurile de lucru din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) a semnalat etanolul ca substanță toxică.

Acesta crește riscul de cancer și complicații în timpul sarcinii și trebuie înlocuit în produsele de curățare și în alte produse, potrivit sursei citate.

Comitetul pentru produse biocide al ECHA urmează să se reunească între 25 și 28 noiembrie.

Autoritatea de reglementare a afirmat că, dacă echipa sa de experți „concluzionează că etanolul este cancerigen”, va recomanda înlocuirea acestuia, a scris FT, adăugând că decizia finală va fi luată de Comisia Europeană.

Agenția Europeană pentru Produse Chimice a spus că etanolul ar putea „fi în continuare aprobat pentru utilizările biocide prevăzute, dacă acestea sunt considerate sigure în lumina nivelurilor de expunere preconizate sau dacă nu se găsesc alternative”, subliniind că nu s-a luat încă nicio decizie.

„Impactul asupra spitalelor ar fi enorm”

Sectorul medical a tras un semnal de alarmă cu privire la repercusiunile unei astfel de decizii.

„Impactul asupra spitalelor ar fi enorm”, a declarat Alexandra Peters de la Universitatea din Geneva și rețeaua Clean Hospitals.

„Infecțiile asociate asistenței medicale ucid anual mai multe persoane la nivel global decât malaria, tuberculoza și SIDA la un loc”, a declarat ea pentru Financial Times.

„Igiena mâinilor, în special cu ajutorul dezinfectantului pe bază de alcool, previne 16 milioane de infecții pe an la nivel mondial”, a adăugat experta.

Peters a afirmat că alternativele la etanol, precum izopropanolul, sunt și mai toxice. Utilizarea repetată a săpunului durează mai mult și dăunează pielii — un studiu a constatat că, în absența dezinfectantului, asistentele medicale petrec 30 de minute din fiecare oră de operație spălându-se pe mâini, a afirmat ea.

Foto: © Fluffthecat | Dreamstime.com