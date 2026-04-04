UE ar trebui să renunțe la regula unanimității în luarea deciziilor sale, spune șeful diplomației germane

Uniunea Europeană ar trebui să renunțe la principiul unanimității, care guvernează majoritatea deciziilor sale, a declarat sâmbătă ministrul de externe german Johann Wadephul, relatează DPA, conform Agerpres.

Wadephul s-a referit în special la disputa cu Ungaria privind un credit important pentru Kiev susținut de celelalte țări membre UE, dar căruia Budapesta i se opune.

„Ar trebui să abolim principiul unanimității în politica externă și de securitate a UE până la încheierea actualei perioade legislative, astfel încât să fim mai capabili de a acționa internațional”, a afirmat demnitarul german pentru publicațiile din grupul media Funke.

Următoarele alegeri pentru Parlamentul European se vor desfășura în vara lui 2029.

Johann Wadephul a spus că susține principiul majorității calificate în adoptarea deciziilor în Consiliul UE. „Întreaga experiență pe care am obținut-o în ultimele săptămâni cu ajutorul pentru Ucraina și sancțiunile contra Rusiei indică acest lucru”, a adăugat el.

Majoritatea calificată presupune îndeplinirea simultană a două condiții: cel puțin 55% dintre statele membre votează pentru (adică 15 din actualele 27 de state membre) și acele state membre reprezintă cel puțin 65% din populația totală a UE.

Consiliul trebuie în voteze în unanimitate într-o serie de chestiuni pe care statele membre le consideră sensibile. În aceste cazuri, fiecare stat membru are drept de veto. În cazul votului cu unanimitate, abținerea nu împiedică luarea unei decizii.

Unanimitatea se aplică, de exemplu, în ceea ce privește politica externă și de securitate comună, acordarea de noi drepturi cetățenilor UE, extinderea Uniunii Europene, finanțele UE (resursele proprii și bugetul pe termen lung al UE), armonizarea impozitării indirecte și anumite măsuri în domeniul justiției și afacerilor interne, precum și al protecției sociale.