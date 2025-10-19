UE caută susținerea statelor membre pentru o declarație maritimă privind inspectarea „flotei din umbră” a Rusiei

Petrolierul Boracay, suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, ancorat în largul coastei Atlanticului, lângă Saint-Nazaire, în vestul Franței, pe 1 octombrie 2025. FOTO: Damien MEYER / AFP / Profimedia

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), structura diplomatică a UE, îndeamnă statele membre să susțină o declarație maritimă ce ar permite țărilor europene să colaboreze cu statele de pavilion pentru a organiza inspecții ale petrolierelor din „flota din umbră” a Rusiei, arată un document al SEAE, potrivit Reuters.

Consolidarea drepturilor de inspecție este cea mai recentă propunere a UE pentru a limita veniturile pe care le obține Moscova din petrol și gaze și le utilizează pentru a finanța războiul din Ucraina. Miniștrii de externe din țările blocului comunitar urmează să se reunească luni pentru a discuta noi măsuri împotriva Rusiei, printre alte subiecte.

În prima parte a lunii octombrie, Grupul celor Șapte (G7) economii industrializate a convenit să colaboreze pentru atingerea acestui obiectiv și să ia în vizor țările care ajută Moscova să eludeze sancțiunile, precum și pe cele care și-au majorat importurile de petrol rusesc.

„Statele membre ale UE demonstrează tot mai mult un avânt reînnoit pentru acțiuni mai robuste de aplicare a legii care contracarează flota din umbră (de exemplu, acțiunea Franței împotriva navei Boracay, acțiunile trecute ale Estoniei asupra Kiwala, ale Germaniei asupra Eventin și ale Finlandei asupra Eagle S”, scrie în documentul SEAE.

Potrivit documentului, proiectul de declarație propune „posibile acorduri bilaterale între statele de pavilion și UE privin îmbarcări pre-autorizate pentru inspecții”. Este menționat că trebuie abordată și o creștere a numărului de înmatriculări false sub pavilion.

Între 600 și 1.400 de nave în „flota din umbră a Rusiei”

SEAE a spus că estimările plasează efectivele „flotei din umbră” între 600 și 1.400 de nave. Bruxelles-ul a sancționat deja peste 400 de vase, precum și entități care permit flotei să opereze.

Odată ce va fi adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei – cel mai probabil în săptămâna care urmează – numărul navelor vizate de sancțiuni va crește la 560, iar termenul pentru intrarea în vigoare a interdicției privind importurile de gaz natural lichefiat din Rusia va fi devansat cu un an, pentru 1 ianuarie 2027. SEAE a precizat că blocul comunitar va viza și serviciile de realimentare a petrolierelor.

În acest weekend a fost eliminat un obstacol cheie din calea adoptării, în condițiile în care Austria și-a schimbat poziția și a anunțat sâmbătă că va fi de acord cu pachetul de sancțiuni. Reuters a scris că, inițial, Viena voia ca UE să deblocheze unele active rusești pentru a compensa Raiffeisen Bank International RBIV.VI din Austria pentru sancțiunile impuse de Rusia.