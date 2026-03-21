UE cere un „răspuns colectiv” și le solicită statelor membre să reducă stocurile de gaze, pentru a calma piețele

Angajat al unei companii de gaz în timpul unor operațiuni de mentenanță (imagine ilustrativă), FOTO: Viktor Drachev / AFP / Profimedia Images

Uniunea Europeană le-a cerut statelor membre, prin comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, să reducă nivelul țintă de umplere a depozitelor de gaze la 80% din capacitate, cu 10 puncte procentuale sub obiectivele oficiale ale UE, „cât mai devreme posibil în sezonul de umplere, pentru a oferi certitudine și încredere participanților la piață”, a transmis Financial Times, conform Reuters.

Prețurile gazelor în Europa au crescut cu până la 35% joi, după ce lovituri lansate de Iran și Israel au vizat unele dintre cele mai importante infrastructuri de gaze din Orientul Mijlociu, provocând pagube a căror reparare ar putea dura ani.

Aprovizionarea cu energie a UE „rămâne relativ protejată”, a transmis Jorgensen în scrisoare, cerând un „răspuns colectiv” la conflict și avertizând că „evoluțiile recente indică faptul că ar putea dura mai mult până când producția de gaze petroliere lichefiate va reveni la nivelurile de dinaintea crizei”, potrivit FT.

Stocarea gazelor le permite țărilor europene să acopere cererea de încălzire și electricitate din timpul iernii, susținând securitatea energetică a regiunii.

„Trebuie să facem aceste ținte mai flexibile”, a declarat un oficial al UE pentru publicație.

Comisia a cerut miercuri guvernelor să fie flexibile în aplicarea regulilor UE privind importurile de gaze, într-o măsură menită să se asigure că legislația care vizează eliminarea treptată a energiei rusești nu întârzie, fără intenție, livrările necesare pentru stabilizarea aprovizionării în contextul crizei din Iran.