UE critică prezența ministrului rus de Finanțe la summitul G20: „Nu este momentul pentru normalizarea” relațiilor cu Moscova

Uniunea Europeană a transmis marți că prezența ministrului de finanțe rus la reuniunea G20 organizată de SUA este nepotrivită, subliniind că nu este „deloc momentul pentru normalizarea” relațiilor cu Moscova, relatează AFP, conform Agerpres.

Pentru Uniunea Europeană, „nu este momentul de a normaliza Rusia sau prezența Rusiei la acest tip de reuniuni”, a declarat comisarul european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, aflat la reuniunea miniștrilor de finanțe din G20 ce are loc la Asheville, în statul american Carolina de Nord.

„Personal, întotdeauna mi-a fost greu să discut despre subiecte sensibile cu reprezentanți ai regimurilor care poartă un război și ucid în fiecare zi civili”, a adăugat Dombrovskis, referindu-se la războiul lansat de Rusia contra Ucrainei.

Comisarul european a ținut o conferință de presă chiar înaintea reluării discuțiilor din ultima zi a reuniunii G20 din SUA.

Ziua de luni a fost marcată de apariția surpinzătoare a ministrului rus Anton Siluanov, care s-a instalat la masa ovală în jurul căreia se aflau zeci de delegați.

El a putut astfel să poarte discuții cu secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, gazda reuniunii și personalitate de prim plan în al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

Acesta din urmă a încercat o apropiere de Moscova de la revenirea sa la Casa Albă, provocând exasperarea Uniunii Europene, care sprijină Kievul.

Blocul european a obținut luni ca Siluanov să fie exclus de la tradiționala fotografie de familie.

În timpul conferinței sale de presă, Valdis Dombrovskis a anunțat că a făcut „presiuni” asupra miniștrilor de finanțe pentru a-și spori ajutorul financiar pentru Ucraina.