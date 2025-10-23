UE dă o nouă lovitură Rusiei, în ziua Consiliului European de la Bruxelles, dar ezită într-o chestiune-cheie a sprijinului pentru Ucraina

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat formal joi, în ziua Consiliului European de la Bruxelles, al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, care include, printre altele, sistarea achizițiilor de gaz natural lichefiat din Rusia și limitarea liberei circulații a diplomaților ruși în UE, scrie Reuters.

UE a aprobat oficial joi o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce Slovacia și-a retras veto-ul miercuri seară. Decizia vine la doar câteva ore după ce SUA a sancționat două mari companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil.

Pachetul de sancțiuni – al 19-lea de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova – stabilește că cele 27 de țări ale UE vor renunța treptat la achizițiile de gaz natural lichefiat din Rusia până în ianuarie 2027.

Sancțiunile vizează, de asemenea, sectorul financiar al Rusiei, companiile chineze și indiene acuzate de eludarea sancțiunilor, precum și 117 petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, pe care Kremlinul o folosește pentru a ocoli plafonul occidental impus pentru prețul petrolului.

„Astăzi este o zi bună pentru Europa și Ucraina”, a declarat ministrul danez de externe Lars Løkke Rasmussen, a cărui țară deține în prezent președinția rotativă a UE.

El a adăugat că eliminarea treptată a gazului natural lichefiat este „un pas important către eliminarea completă a energiei rusești din UE”.

Interdicția privind gazul natural lichefiat va intra în vigoare în două etape: contractele pe termen scurt vor înceta după șase luni, iar contractele pe termen lung vor înceta de la 1 ianuarie 2027.

Limitarea circulației diplomaților ruși în UE

Măsurile din pachet includ, de asemenea, un nou mecanism de limitare a circulației diplomaților ruși în UE, se arată în comunicat.

Normele propuse vor obliga diplomații ruși detașați în capitalele UE să informeze alte guverne cu privire la planurile lor de călătorie înainte de a trece granița țării gazdă.

„UE limitează circulația diplomaților ruși pentru a contracara încercările de destabilizare. Este din ce în ce mai dificil pentru Putin să finanțeze acest război”, a spus șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, într-o postare pe X.

Anunțul a venit după ce premierul slovac Robert Fico și-a ridicat veto-ul miercuri seara, în urma acordului liderilor UE de a include referiri la prețurile ridicate ale energiei și la sectorul auto european în concluziile Consiliului European de joi.

Fico a declarat săptămâna trecută că este „uimit” de faptul că efortul de război al Kievului este „tratat ca tema prioritară” la summitul de joi al liderilor UE de la Bruxelles, în locul prețurilor ridicate la energie și al „crizei” din industria auto europeană.

Sancțiunile trebuie aprobate în unanimitate de țările UE și reînnoite la fiecare șase luni.

Acordul UE a fost încheiat la doar câteva ore după decizia Washingtonului de a impune sancțiuni împotriva a două mari companii petroliere ruse, Rosneft și Lukoil – o expresie a dezamăgirii Washingtonului față de lipsa de progrese în negocierile de încetare a focului cu Moscova.

Problema activelor rusești înghețate

În vreme ce Volodimir Zelenski, care este prezent la Bruxelles, va saluta această decizie, o altă dezbatere pe tema sprijinului pentru Ucraina se anunță mai complicată.

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a prezentat joi trei cerințe privind utilizarea activelor rusești înghețate în UE pentru acordarea unui împrumut de 140 de miliarde de euro Ucrainei, adăugând că se va opune acestei măsuri până când va obține garanții.

De Wever, a cărui țară găzduiește principalul deținător de active, Euroclear, a declarat că nu vede încă temeiul juridic pentru o astfel de decizie, adăugând că activele înghețate nu au fost nici măcar atinse într-o astfel de deflagrație precum cel de-al Doilea Război Mondial.

El a declarat înaintea summitului UE că este necesară mutualizarea completă a riscului creanțelor și garanțiilor, astfel încât, dacă banii trebuie rambursați, toate statele membre ale UE să contribuie.

El a mai spus că toate țările care au mobilizat active ar trebui să acționeze în același ritm.

„Noi suntem singurii, Euroclear este singura instituție financiară care oferă profituri neașteptate Ucrainei. Știm că există sume uriașe de bani ruși în alte țări, care au păstrat întotdeauna tăcerea în această privință”, a spus el.

„Dacă aceste trei cerințe, pe care le consider destul de rezonabile, sunt îndeplinite, atunci putem merge mai departe”, a continuat el.

„Dacă nu, voi face tot ce îmi stă în putință la nivel european, dar și la nivel național, din punct de vedere politic și juridic, pentru a opri această decizie.”