UE elimină taxele pentru importurile din SUA: „Promisiune îndeplinită” / A fost pusă însă o „clauză de apus”

Taxele vamale ale lui Donald Trump au creat tensiuni pe relația cu UE. Sursă foto: Christian Ohde / imageBROKER / Profimedia

Uniunea Europeană va elimina de miercuri taxele vamale aplicate produselor americane, așa cum s-a angajat în acordul comercial negociat anul trecut cu Washingtonul, transmite France Presse.

Legislația care pune în aplicare această promisiune a fost publicată marți în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, urmând să intre în vigoare miercuri, 1 iulie.

„Promisiune îndeplinită”, a declarat purtătorul de cuvânt al UE pe probleme comerciale, Olof Gill, în cadrul unei conferințe de presă, salutând „o veste bună pentru relațiile transatlantice”.

În practică, taxele vamale aplicate în UE asupra majorității produselor industriale și agricole provenite din Statele Unite vor fi eliminate începând de miercuri.

Este vorba despre principalul angajament asumat vara trecută de europeni la Turnberry, în Scoția, în schimbul plafonării la 15% a taxelor impuse anul trecut de președintele american asupra importurilor europene.

„Clauză de apus” la finalul mandatului lui Trump

Considerând că procesul de ratificare al UE este prea îndelungat, Donald Trump le-a dat europenilor termen până pe 4 iulie, ziua în care se sărbătoresc 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, pentru a-și îndeplini această promisiune.

Într-un compromis negociat în luna mai cu statele membre, europarlamentarii au obținut introducerea unei „clauze de apus” (sau „sunset clause”), care prevede expirarea automată a acordului comercial la sfârșitul anului 2029, după încheierea mandatului lui Donald Trump, cu excepția cazului în care se va vota o prelungire până atunci.

În plus, Comisia va putea suspenda acordul vamal dacă Donald Trump nu va elimina până la sfârșitul anului suprataxele de 50% pe care le-a impus asupra a sute de produse care conțin oțel și aluminiu.

În acest sens, Bruxelles a dat asigurări că discuțiile cu guvernul american continuă.

„Discuțiile constructive continuă atât la nivel tehnic, cât și politic”, a declarat Olof Gill, asigurând că Comisia „va continua să colaboreze cu Statele Unite pentru ca toate angajamentele asumate în luna august a anului trecut să fie puse în aplicare cu bună-credință”.

Dar europenii tocmai au suferit o nouă lovitură din partea lui Donald Trump în materie de taxe vamale.

Vineri, președintele american a amenințat că va impune taxe vamale de 100% țărilor europene care ar introduce o taxare a serviciilor digitale americane.