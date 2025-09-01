UE înregistrează primul său excedent comercial cu Rusia din ultimii 20 de ani

Comerțul Uniunii Europene cu Rusia a scăzut brusc în urma invadării Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, scrie Euronews. UE a introdus numeroase restricții la importuri și exporturi, ceea ce a dus la o scădere de 61% a exporturilor către Rusia și la o scădere de 89% a importurilor din Rusia între primul trimestru al anului 2022 și al doilea trimestru al anului 2025.

Conform cercetărilor „Euronews” bazate pe date Eurostat, în al doilea trimestru al anului 2025, comerțul a scăzut la cel mai mic nivel de la începutul înregistrărilor în 2002. În același trimestru, UE a înregistrat primul său excedent comercial cu Rusia în mai bine de 20 de ani.

Care sunt principalele fluxuri de export și import în 2025? Cum s-a schimbat comerțul dintre UE și Rusia de la invazia Ucrainei? Și cât de important este comerțul cu Rusia pentru UE?

Comerțul UE cu Rusia

În al doilea trimestru al anului 2025, potrivit Eurostat, importurile din Rusia au scăzut, în timp ce exporturile către Rusia au crescut față de trimestrul precedent. Drept urmare, balanța comercială a UE cu Rusia, care a înregistrat întotdeauna un deficit, s-a transformat într-un mic surplus de 0,5 miliarde de euro. Importurile s-au ridicat la 7 miliarde de euro, în timp ce exporturile către Rusia au ajuns la 7,5 miliarde de euro, aducând schimburile comerciale totale la 14,5 miliarde de euro.

Aceasta reprezintă o sc ădere de 82% a volumului tranzacțiilor comparativ cu primul trimestru al anului 2022, când a început invazia rusească, iar schimburile comerciale au totalizat 81,9 miliarde de euro. Trimestrul respectiv a marcat al treilea cel mai ridicat nivel de la începutul înregistrărilor din 2002, vârful fiind atins în primul trimestru al anului 2013, la 82,9 miliarde de euro.

UE, împreună cu țările G7 și alți parteneri cu aceleași viziuni, a încetat să mai trateze Rusia drept „țara cea mai favorizată” și a implementat un al patrulea pachet de sancțiuni pe 15 martie 2022, care a eliminat avantajele comerciale cheie de care se bucura Rusia ca membră a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). În loc să crească tarifele de import, UE a ales să acționeze prin sancțiuni, inclusiv interdicții și restricții atât asupra importului, cât și asupra exportului anumitor bunuri.

Cota comerțului cu Rusia după invazia Ucrainei

Până la 24 februarie 2022, când a invadat Ucraina, Rusia a fost unul dintre principalii parteneri comerciali ai UE. De atunci, rolul său a scăzut dramatic, după cum o demonstrează scăderea cotei sale în comerțul extra-UE, mai degrabă decât în ​​cifre nominale.

Comerțul extra-UE se referă la tranzacțiile cu toate țările din afara UE.

Ponderea Rusiei în exporturile extra-UE a scăzut de la 3,2% în primul trimestru al anului 2022 la 1,2% în al doilea trimestru al anului 2025. În aceeași perioadă, ponderea sa în importurile extra-UE a scăzut de la 9,3% la doar 1,1%. Aceasta reprezintă o scădere de 88%.

Deficitul energetic al UE cu Rusia scade la 4,2 miliarde de euro

Balanța comercială globală a UE cu Rusia este strâns legată de produsele energetice. În 2021 și 2022, prețurile ridicate la energie au împins deficitul comercial al energiei la un vârf de 42,8 miliarde de euro în al doilea trimestru al anului 2022. Cu toate acestea, în al doilea trimestru al anului 2025, restricțiile la import și scăderea prețurilor la energie au redus deficitul la 4,2 miliarde de euro.

În același timp, excedentul UE la utilaje și vehicule a scăzut brusc de la 9,7 miliarde de euro în al doilea trimestru al anului 2021 la doar 0,5 miliarde de euro în al doilea trimestru al anului 2025.

Produsele chimice și produsele conexe nu au fost afectate de sancțiuni. Până la jumătatea anului 2025, acestea vor reprezenta cel mai mare excedent comercial al UE cu Rusia, în scădere față de 3,2 miliarde de euro în al doilea trimestru al anului 2021, ajungând la 2,8 miliarde de euro.

Dependența energetică a UE de Rusia este în scădere

Obiectivul UE este de a reduce dependența energetică de Rusia și s-au înregistrat progrese semnificative. În primul trimestru al anului 2021, Rusia a fost principalul furnizor de petrol al UE. Cu toate acestea, în urma invaziei Ucrainei, a avut loc o schimbare majoră în comerțul cu petrol al UE.

Interdicția UE privind importurile maritime de țiței rusesc, care a intrat în vigoare la 5 decembrie 2022, împreună cu embargoul asupra produselor petroliere rafinate, a dus la o scădere accentuată a importurilor din Rusia. Drept urmare, ponderea Rusiei în importurile de petrol a scăzut de la 29% în primul trimestru al anului 2021 la doar 2% în al doilea trimestru al anului 2025. În aceeași perioadă, ponderea importurilor din Statele Unite a crescut cu 5 puncte procentuale, iar cea din Norvegia cu 4 puncte procentuale.

În aceeași perioadă, ponderea Rusiei în importurile de gaze naturale ale UE a scăzut de la 39% la 13%. Importurile de nichel au scăzut de la 41% la 15%, în timp ce importurile de fier și oțel au scăzut de la 18% la 6%.(Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)