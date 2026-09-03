UE „nu este încă pregătită” să ofere sprijinul cerut de Spania pentru Ceuta. Madridul vrea prezenţă Europol şi Frontex

Uniunea Europeană nu este încă pregătită să acorde ajutorul solicitat de Spania pentru exclava sa Ceuta din nordul Africii, unde în iulie cel puţin 72.000 de oameni au trecut graniţa din Maroc, a declarat joi un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Markus Lammert, conform Reuters, EFE și Agerpres.

În acelaşi timp, premierul Pedro Sanchez a declarat joi că Spania vrea o prezenţă a Frontex şi a Europol în această exclavă şi un regim fiscal favorabil.

„Facem progrese în ceea ce priveşte evaluarea prioritară a acestor cereri, însă pentru evaluarea noastră finală avem în continuare câteva întrebări importante, deschise, la care trebuie să răspundă mai întâi autorităţile spaniole” şi care se pot referi la „aspecte financiare sau operative”, a spus Lammert, fără a intra în detalii.

„Este întotdeauna important să menţinem un contact strâns pentru a vedea cum poate fi aplicat acest lucru în practică, ce înseamnă şi ce mai trebuie făcut”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

Totodată, Comisia a reafirmat rolul Marocului ca „partener strategic important” al UE în domeniul migraţiei, un domeniu în care cooperarea a „crescut” în ultimii ani, şi a lăudat colaborarea sa cu Spania în criza migraţiei din Ceuta.

„Ceea ce pot spune din perspectiva migraţiei este că Marocul este un partener strategic important, în special în eforturile noastre de combatere a traficului de migranţi şi a migraţiei ilegale”, a declarat Lammert.

Comisia Europeană a declarat, de asemenea, că „salută cooperarea strânsă” dintre Spania şi Maroc pentru a „gestiona situaţia” din Ceuta „şi a asigura întoarcerea în siguranţă a celor care nu au dreptul să rămână în ţară”.

Spania vrea prezenţă Frontex permanentă în Ceuta

Separat, premierul spaniol Pedro Sanchez a informat că Spania va solicita serviciului european de frontieră, Frontex, să stabilească „o prezenţă permanentă” în portul şi digul din oraşul spaniol Ceuta, de la graniţa cu Marocul, precum şi o misiune specifică a Europol.

Într-o intervenţie în faţa Congresului cu privire la criza migraţiei din Ceuta, prim-ministrul spaniol a anunţat totodată o revizuire a mecanismelor de coordonare şi alertă cu Marocul, cu „garanţii suplimentare”.

Sanchez a afirmat că Spania doreşte să menţină o relaţie de „bună vecinătate” cu Marocul, dar a insistat că, după evenimentele din Ceuta, cooperarea „trebuie să fie diferită”.

Misiunea Europol ar fi responsabilă de „monitorizarea migraţiei ilegale” în Ceuta pentru a se asigura, după cum le-a explicat Sanchez membrilor parlamentului, că „această frontieră europeană primeşte sprijinul european pe care îl merită”.

Cererea unei implicări mai mari a UE în combaterea fluxurilor de migraţie ilegală se numără printre măsurile anunţate de Sanchez pentru a încerca să prevină repetarea unor situaţii precum afluxul masiv de la sfârşitul lunii iulie.

„O integrare deplină” pentru Ceuta şi Melilla

Oraşul Ceuta, împreună cu Melilla, care se învecinează şi el cu Marocul, sunt „singurele graniţe terestre” dintre Uniunea Europeană şi Africa, a subliniat Sanchez.

În fine, guvernul spaniol va solicita Bruxelles-ului să acorde oraşelor Ceuta şi Melilla un regim fiscal favorabil prin integrarea lor în uniunea vamală ca regiune ultraperiferică, similar statutului Insulelor Canare.

Guvernul lucrează pentru „consolidarea prezenţei Europei în Ceuta şi Melilla”, lucru „esenţial”, a argumentat joi premierul Pedro Sanchez.

El a reamintit că cele două oraşe au fost lăsate în afara uniunii vamale când Spania a aderat la UE (1986) pentru a „evita fricţiunile diplomatice” de la acea vreme, iar acum „a venit momentul să rectificăm această lipsă de ambiţie şi să realizăm o integrare deplină”.

„Pentru a promova acest lucru, vom oferi guvernelor lor (cele din Ceuta şi Melilla) un loc permanent în Comitetul Regiunilor” al UE, a menţionat premierul spaniol.

Spania va propune, de asemenea, „integrarea lor în uniunea vamală, căutând un regim fiscal favorabil” şi „recunoaşterea statutului lor de regiune ultraperiferică, ceea ce implică numeroase avantaje”.

De asemenea, Sanchez a anunţat încă 100 de milioane de euro, pe lângă cele 309 milioane deja aprobate de guvern, într-un plan de sprijin socio-economic pentru Ceuta.

În ceea ce priveşte prezenţa agenţiei europene de frontieră Frontex în exclava spaniolă, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a amintit că există deja un contingent în portul Ceuta şi că se lucrează acum pentru a vedea „în ce alte locuri se poate stabili o prezenţă”.