UE promite ajutor financiar Ucrainei, dar ezită la summitul de la Bruxelles tocmai pe planul privind activele rusești înghețate. Cu ce amenință Belgia

Prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, în timpul summitului șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Europene la Consiliul European de la Bruxelles, Belgia, pe 26 iulie 2025. Imagine ilustrativă. FOTO: Martin Bertrand / Alamy / Profimedia

Liderii UE au convenit joi să răspundă nevoilor financiare urgente ale Ucrainei pentru următorii doi ani, dar nu au aprobat în mod explicit utilizarea activelor rusești înghețate pentru a acorda Kievului un împrumut mai amplu, după ce Belgia și-a exprimat îngrijorarea, scrie Reuters.

„Consiliul European se angajează să răspundă nevoilor financiare urgente ale Ucrainei pentru perioada 2026-2027, inclusiv pentru eforturile sale militare și de apărare”, menționează textul convenit la summitul de la Bruxelles de către toți liderii țărilor din Uniunea Europeană, cu excepția Ungariei.

Documentul, consultat de Reuters înainte de publicarea lui oficială, solicita Comisiei Europene să prezinte cât mai curând posibil „opțiuni de sprijin financiar pe baza unei evaluări a nevoilor de finanțare ale Ucrainei”.

Textul preciza, de asemenea, că, în conformitate cu legislația blocului comunitar, „activele Rusiei ar trebui să rămână blocate până când Rusia încetează războiul de agresiune împotriva Ucrainei și compensează daunele cauzate de războiul său”.

Cu toate acestea, textul nu susținea în mod explicit utilizarea activelor pentru finanțarea unui „împrumut de reparații” în valoare de aproximativ 140 de miliarde de euro (163 de miliarde de dolari), așa cum a propus Comisia cu sprijinul multor țări membre ale UE.

Cel mai recent draft a eliminat o frază din versiunea anterioară a concluziilor, care spunea: „Consiliul European invită, prin urmare, Comisia să prezinte cât mai curând posibil, pe baza unei evaluări a nevoilor de finanțare ale Ucrainei, propuneri concrete privind posibila utilizare treptată a soldurilor de numerar asociate activelor rusești imobilizate, în conformitate cu legislația UE și internațională.”

Mulți diplomați ai UE se așteptau ca liderii europeni să solicite Comisiei să prezinte o propunere juridică formală privind planul pentru împrumutul de reparații bazat pe activele rusești.

Însă prim-ministrul belgian Bart De Wever, a cărui țară deține activele înghețate ale Rusiei, prin intermediul depozitarului de valori mobiliare Euroclear, ce ar putea fi utilizate în cadrul planului, a formulat trei cerințe care să garanteze că țara lui nu va suporta toate riscurile.

„Dacă cerințele sunt îndeplinite, putem merge mai departe. Dacă nu, voi face tot ce îmi stă în putință la nivel european, dar și la nivel național, din punct de vedere politic și juridic, pentru a opri această decizie”, a declarat De Wever, la sosirea la summitul de la Bruxelles desfășurat joi.

El a solicitat tuturor statelor membre ale UE să împartă costurile oricărei acțiuni în justiție întreprinse de Rusia și să contribuie financiar în cazul în care banii ar trebui rambursați. El a mai spus că activele rusești înghețate deținute de alte țări ar trebui să facă parte din acest plan.

„Trebuie să existe transparență în ceea ce privește riscul. Trebuie să existe transparență în ceea ce privește temeiul juridic al acestei decizii”, a declarat Bart De Wever.