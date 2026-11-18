Comisia Europeană a propus miercuri un nou împrumut de 45 de miliarde de euro (49,5 miliarde de dolari) pentru Ucraina, menit să ajute la acoperirea unui deficit de finanțare de 70 de miliarde de euro pentru anul viitor, în contextul în care Kievul își continuă lupta împotriva invaziei ruse declanșate în 2022, scriu Reuters, AFP și The Guardian.

Președinta Executivului comunitar, Ursula von der Leyen, a declarat că Ucraina va trebui să ramburseze împrumutul abia după ce Rusia va plăti despăgubiri pentru pagubele cauzate de război.

Măsura planificată, care necesită aprobarea tuturor celor 27 de state membre ale UE, s-ar adăuga unui împrumut similar de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, convenit de liderii UE la sfârșitul anului trecut pentru a finanța Ucraina în 2026 și 2027.

„La cinci ani de la începutul acestui război de agresiune, Europa rămâne unită”, a declarat von der Leyen, într-o conferință de presă, la Bruxelles. „Suntem la fel de hotărâți ca întotdeauna să sprijinim Ucraina atât în timp de război, cât și în timp de pace”, a adăugat ea.

Se așteaptă ca ceilalți parteneri internaționali ai Kievului să furnizeze restul fondurilor necesare pentru a acoperi deficitul de finanțare de anul viitor, a precizat von der Leyen.

„Credem că aceasta este cea mai bună modalitate de a întinde Ucrainei o mână solidă la masa negocierilor. Și Ucraina doar trebuie să ramburseze de îndată ce Rusia plătește pentru pagubele pe care le-a cauzat în Ucraina”, a mai spus Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană (CE) a propus ca până la 25 de miliarde de euro din noul împrumut să fie alocate ajutorului militar și până la 20 de miliarde de euro sprijinului bugetar general.

Pentru a finanța împrumutul, Comisia Europeană ar urma să contracteze împrumuturi în numele UE pe piețele internaționale, au spus oficialii de la Bruxelles.

CE: Intensificarea atacurilor rusești înseamnă că Ucraina are nevoie de mai mulți bani

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că Ucraina are nevoie de sprijin suplimentar, deoarece Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii critice și perturbă comerțul, în special prin blocarea rutelor de export din Marea Neagră.

„De aproape cinci ani, Ucraina se opune agresiunii rusești care amenință și cetățenii noștri, teritoriul nostru și modul nostru de viață. Sprijinul nostru face din Ucraina un partener strategic crucial”, a afirmat el.

Care sunt guvernele ce vor participa la acordarea împrumutului?

Von der Leyen s-a arătat încrezătoare că toate statele membre ale UE vor susține noul împrumut, chiar dacă trei dintre ele – Ungaria, Cehia și Slovacia – s-au abținut de la votul privind ultimul împrumut.

Ea a precizat că chiar și țările UE care nu au fost de acord cu acordarea de ajutor militar Ucrainei sunt totuși angajate să sprijine Kievul în general, astfel încât sprijinul lor pentru împrumut ar putea fi atribuit satisfacerii nevoilor civile.

În conferința de presă, ea a fost în mod direct întrebată care sunt guvernele ce vor participa la acordarea împrumutului, având în vedere că, pe lângă Cehia, Ungaria și Slovacia, și Bulgaria a semnalat că nu dorește să se implice.

Șefa Comisiei a adoptat un ton hotărât și a afirmat că situația este diferită de cea a împrumutului anterior (în cazul căruia trei țări au beneficiat de o clauză de exceptare) și că toate statele trebuie să participe, deoarece leagă direct acest aspect de bugetul UE.

„Sunt foarte încrezătoare în faptul că vom ajunge la un acord în 27”, a dat asigurări Ursula von der Leyen. Cele 27 de state membre UE „spun în mod clar că vor să susţină Ucraina”, a continuat ea.

„Deci, buget comun, responsabilități comune. Acesta este un aspect foarte important”, a insistat șefa Comisiei.

Reacția lui Zelenski

Președintele Volodimir Zelenski a reacționat afirmând că noul sprijin financiar al UE pentru Kiev ar „ajuta foarte mult Ucraina, rezistența noastră și diplomația noastră”, salutând inițiativa Comisiei de a aproba împrumutul de 45 de miliarde de euro.

„Sperăm din tot sufletul ca această decizie să fie adoptată rapid de Parlamentul European și de Consiliu și contăm pe sprijinul tuturor statelor membre ale UE”, a adăugat el.

Liderul de la Kiev a precizat că speră la o nouă „discuție de fond” privind ajutorul pentru Ucraina în cadrul viitoarei reuniuni a Coaliției de Voință, care va avea loc joi la Berlin.

„Un sprijin puternic pentru Ucraina este cel mai bun semnal transmis Rusiei că acest război trebuie să ia sfârșit”, a afirmat el.

Cel mai mare furnizor de sprijin pentru Kiev

Uniunea Europeană și statele sale membre sunt cel mai mare furnizor de sprijin financiar, economic, militar și umanitar pentru Ucraina.

Până în prezent au fost mobilizate 231,5 miliarde de euro, dintre care 117,3 miliarde de euro furnizate de la bugetul UE sau garantate de acesta, 77,9 miliarde de euro sub formă de măsuri de asistență militară, 17 miliarde de euro ca sprijin pentru refugiații din interiorul UE, 15,5 miliarde de euro drept sprijin din partea statelor membre și 3,8 miliarde de euro constând în venituri obținute din activele rusești înghețate.

UE sprijină economia ucraineană prin împrumutul pentru sprijinirea Ucrainei în valoare de 90 de miliarde de euro; Mecanismul pentru Ucraina, care furnizează împrumuturi și granturi în valoare de până la 50 de miliarde de euro; asistență macrofinanciară; venituri obținute din active rusești blocate și măsuri ce avantajează comerțul Ucrainei, inclusiv culoare de solidaritate.

Această combinație de granturi, împrumuturi, garanții și sprijin bugetar a jucat un rol esențial în menținerea stabilității economice a Ucrainei, în finanțarea nevoilor imediate ale țării și în promovarea redresării și reconstrucției sale pe termen lung.