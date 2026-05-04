UE recomandă statelor membre să nu folosească Huawei și ZTE în infrastructura de conectivitate

Comisia Europeană a recomandat statelor membre să excludă echipamentele grupurilor chineze Huawei și ZTE de la infrastructura de conectivitate a operatorilor locali de telecomunicații, a anunțat luni un purtător de cuvânt al Executivului comunitar, potrivit agențiilor de presă Reuters și Agerpres.

Conform noilor reglementări de securitate cibernetică, UE intenționează să elimine treptat componentele și echipamentele de la furnizorii „cu risc ridicat” din sectoarele critice – o propunere criticată de gigantul chinez Huawei.

Potrivit Reuters, Beijingul a cerut săptămâna trecută Uniunii Europene să renunțe la clauzele ce definesc „țări care prezintă îngrijorări legate de securitatea cibernetică” și „risc ridicat”.

De asemenea, China a amenințat că va adopta măsuri de retorsiune împotriva Uniunii Europene și a companiilor, dacă nu sunt realizate modificări substanțiale ale legislației „Buy-European” și nu sunt revizuite reglementările de securitate cibernetică.

În martie, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă pentru a crește cererea de tehnologii și produse cu emisii scăzute de dioxid de carbon, fabricate în Europa. Actul privind acceleratorul industrial (IAA) va stimula producția, va dezvolta întreprinderile și va crea locuri de muncă în UE, sprijinind în același timp adoptarea de către industrie a unor tehnologii mai curate și pregătite pentru viitor, a indicat Executivul comunitar. Strategia „Buy-European” are ca scop creșterea independenței producției locale.

Dar Ministerul Comerțului din China a acuzat că propunerile legislative sunt discriminatorii, încalcă reglementările Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și sunt dăunătoare cooperării și legăturilor comerciale dintre China și UE.

Noile reglementări de securitate cibernetică care vor fi aprobate vor acorda blocului comunitar posibilitatea de a interzice utilizarea echipamentelor de la furnizorii cu risc ridicat pe piața UE, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Executivului comunitar.