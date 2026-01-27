UE și India au încheiat „mama tuturor acordurilor comerciale”: „Acesta este doar începutul”

Uniunea Europeană și India au oficializat marți încheierea a ceea ce a fost supranumit drept „mama tuturor acordurilor comerciale”, au anunțat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul indian Narendra Modi.

„Europa și India scriu astăzi istorie. Am încheiat mama tuturor acordurilor comerciale. Am creat o zonă de liber schimb cu două miliarde de locuitori, de care vor beneficia ambele părți”, a anunțat von der Leyen pe contul ei de X.

„Acesta este doar începutul. Vom consolida relația noastră strategică pentru a o face și mai puternică”, a adăugat ea.

Acest acord este cel mai mare din istoria Indiei, a spus Modi, adăugând că ordinea globală este întărită de cooperare.

„Acest tratat va oferi numeroase oportunități”, a spus Narendra Modi înainte de a se întâlni cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu Ursula von der Leyen, potrivit AFP. Acesta „acoperă aproximativ 25% din produsul intern brut al lumii și o treime din comerțul mondial”, a adăugat el.

Ultimele obstacole în calea încheierii acordului au fost eliminate luni, în urma negocierilor finale dintre părți.

Acordul ar urma să dubleze exporturile UE către India până în 2032, prin eliminarea sau reducerea taxelor vamale pentru 96,6% din bunurile comercializate.

UE va reduce tarifele vamale pentru 99,5% din bunurile comercializate pe o perioadă de șapte ani, taxele vamale pentru produsele marine, produsele din piele și textile, substanțele chimice, cauciucul, metalele de bază, pietrele prețioase și bijuteriile din India urmând să fie reduse la zero, a precizat ministerul comerțului din India.

UE primește acces la o piață uriașă, până acum plină de obstacole

Potrivit Bruxelles-ului, reducerea taxelor indiene asupra importurilor europene ar trebui să permită UE să economisească până la 4 miliarde de euro în fiecare an, în special pe produsele emblematice.

Taxele vamale indiene pentru vehiculele „fabricate în Europa” vor scădea de la 110 la 10%, cele pentru vinuri de la 150 la 20%, iar cele pentru paste sau ciocolată, care sunt în prezent de 50%, vor fi eliminate complet, potrivit UE.

„UE intenționează să beneficieze de cel mai înalt nivel de acces acordat vreodată unui partener comercial pe piața indiană, una tradițional protejată”, declarase Ursula von der Leyen la sosirea sa duminică în India.

În 2024, cele două părți au schimbat mărfuri în valoare de 120 de miliarde de euro – o creștere de aproape 90% în zece ani – și servicii în valoare de 60 de miliarde de euro, potrivit UE.

Bruxelles privește cu mare interes imensa piață reprezentată de cea mai populată țară de pe planetă, cu 1,5 miliarde de locuitori și o creștere foarte puternică, de 8,2% în ultimul trimestru, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Conform previziunilor Fondului Monetar Internațional (FMI), India ar trebui să depășească Japonia în acest an, devenind a patra economie mondială, după Statele Unite, China și Germania. Și ar putea urca pe podium înainte de 2030, potrivit guvernului său.

„Arătăm unei lumi divizate că este posibilă o altă cale”

La rândul său, New Delhi consideră Europa o sursă indispensabilă de tehnologii și investiții de care are nevoie urgentă pentru a-și accelera modernizarea și a crea milioane de locuri de muncă pentru populația sa.

New Delhi și Bruxelles intenționează, de asemenea, să semneze marți un acord privind circulația lucrătorilor sezonieri, schimburile de studenți, cercetători sau anumiți profesioniști cu înaltă calificare, precum și un pact de securitate și apărare.

„India și Europa au făcut o alegere clară. Aceea a parteneriatului strategic, a dialogului și a deschiderii”, a subliniat von der Leyen pe X, „arătăm unei lumi divizate că este posibilă o altă cale”.

În domeniul apărării, New Delhi și-a diversificat achizițiile de echipament militar, îndepărtându-se de furnizorul său istoric, Rusia, în timp ce Europa încearcă să facă același lucru în ceea ce privește Statele Unite.