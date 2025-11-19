UE vrea să relaxeze regulile care protejează datele personale ale europenilor. Ce prevede noul plan pentru companiile tech

Comisia Europeană a dezvăluit miercuri schimbări ample ale cadrului de reglementare al Europei pentru sectorul digital, măsuri despre care criticii spun că ar oferi marilor companii de tehnologie un acces mai ușor la datele personale și ar slăbi protecțiile de confidențialitate aflate în vigoare de două decenii, transmite Reuters.

Pachetul „Digital Omnibus” ar amâna reglementările stricte privind inteligența artificială până la sfârșitul anului 2027, ar relaxa regulile de acces la date pentru a permite firmelor să utilizeze seturi de date vaste – inclusiv informații sensibile de sănătate și date biometrice – pentru antrenarea unor modele de AI fără consimțământ explicit din partea persoanelor și ar include măsuri pentru reducerea birocrației pentru întreprinderi.

Oficialii insistă că schimbările, care au încă nevoie de aprobarea țărilor din Uniunea Europeană și a Parlamentului European, ar menține standardele stricte de confidențialitate ale regiunii, în pofida avertismentelor venite din partea organizațiilor societății civile că acestea favorizează interesele Big Tech.

Comisia Europeană vrea să amâne până în 2027 aplicarea regulilor pentru „AI cu risc ridicat”

Companiile care utilizează ceea ce este numit „inteligență artificială cu risc ridicat” ar primi încă 16 luni înainte ca reglementările mai stricte să intre în vigoare, împingând aplicarea regulilor până în decembrie 2027 de la august 2026, termenul-limită prevăzut în prezent.

AI cu risc ridicat se referă la utilizările legate de aplicarea legii, educație, justiție, azil și imigrație, servicii publice, managementul forței de muncă, infrastructuri critice precum apă, gaz sau electricitate, precum și utilizarea datelor biometrice.

Comisia urmărește să clarifice când datele încetează să mai fie „personale” conform legislației privind confidențialitatea, ceea ce ar putea facilita pentru companiile tech utilizarea informațiilor anonimizate ale cetățenilor UE pentru antrenarea AI.

Schimbări legate de protejarea informațiilor personale

Conform propunerii, informațiile care au fost anonimizate nu ar fi considerate date personale dacă entitatea care le gestionează este considerată a nu avea mijloacele de a reidentifica persoana la care se referă informațiile.

La antrenarea sistemelor AI, firmelor li s-ar permite utilizarea unor seturi de date uriașe chiar dacă acestea conțin informații personale sensibile, precum date despre sănătate sau date biometrice, atât timp cât depun eforturi rezonabile pentru a le elimina.

Utilizatorii din UE ar putea vedea mult mai puține „cookie”-uri

Bannerele de consimțământ pentru cookie-urile arhiprezente în mediul online ar apărea mult mai rar în urma schimbărilor care transferă regulile privind cookie-urile în reglementarea principală privind protecția datelor.

Utilizatorii își vor putea seta preferințele pentru cookie-uri o singură dată, fie printr-un singur click valabil șase luni, fie prin setările browserului și ale sistemului de operare aplicabile tuturor site-urilor web. Anumite funcții de bază ale site-urilor, precum numărarea vizitatorilor, nu vor mai necesita ferestre de consimțământ.

Site-urile vor avea totuși nevoie de consimțământ explicit înainte de a accesa date stocate pe dispozitivele utilizatorilor, cum ar fi locația sau istoricul de navigare.

Măsuri de reducere a birocrației pentru companiile mici

Întreprinderile mici și mijlocii care dezvoltă sau utilizează sisteme AI ar avea cerințe de documentare semnificativ reduse, o măsură care, potrivit estimărilor Comisiei, le va ajuta să economisească cel puțin 225 milioane de euro anual.

Schimbările ar exclude de asemenea companiile mici de la unele reguli privind schimbarea furnizorilor de servicii cloud prevăzute în legislația privind datele, economisindu-le aproximativ 1,5 miliarde de euro în costuri unice de conformare.

În plus, firmele ar primi un „Portofel European de Afaceri”, practic un pașaport digital valabil în toate cele 27 de state membre ale UE, care le-ar permite să semneze și să dateze digital documente și să gestioneze depuneri de acte în întreaga Europă.

Comisia spune că acest lucru ar putea elimina până la 150 de miliarde de euro pe an în costuri administrative odată ce noul sistem va fi adoptat pe scară largă.

„Simplificarea nu înseamnă dereglementare. Simplificarea înseamnă că analizăm critic peisajul nostru de reglementare”, a spus un oficial al Comisiei în timpul unei briefing de presă.

La fel ca sectorul bancar, cel tehnologic din Europa a argumentat că relaxarea reglementărilor este necesară pentru a putea concura cu companiile rivale din SUA și a preveni exodul de capital și talente către Silicon Valley, respectiv Wall Street.