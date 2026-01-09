Luptele în cușcă ale lui Donald Trump mută în calendar summitul liderilor G7. Decizia luată de Franța

Următorul summit al liderilor G7 care era programat să aibă loc în perioada 14-16 iunie la Evian, stațiunea balneară franceză cunoscută pentru apa minerală ce-i poartă numele, în Haute-Savoie, din sud-estul Franței, va fi amânat din cauza președintelului american Donald Trump, care va împlini 80 de ani în ziua care se stabilise anterior deschiderea reuniunii mondiale, moment în care va găzdui un eveniment la Casa Albă, potrivit Politico.

G7, sau Grupul celor 7, este format din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite.

Franța va amâna summitul Grupului celor 7 din acest an pentru a nu se suprapune cu evenimentul de arte marțiale mixte planificat la Casa Albă pe 14 iunie, au declarat pentru Politico doi oficiali familiarizați cu planificarea întâlnirii.

Parisul anunțase anterior că reuniunea liderilor G7 din acest an va avea loc între 14 iunie, dată la care se marchează Ziua Drapelului în SUA, cât și ziua de naștere a președintelui Donald Trump, și 16 iunie, la Evian-les-Bains, pe malul lacului Geneva.

Franța va prelua președinția acestui club al marilor democrații industrializate în acest an, de la Canada. Ultima dată când Franța a găzduit această reuniune a fost la Biarritz, în 2019. Președinția este deținută în fiecare an de unul dintre cele șapte state, care asigură resursele necesare pentru activitatea grupului și stabilește prioritățile sale politice, potrivit ONU.

Însă, în octombrie, Trump a anunțat că Casa Albă va găzdui o „mare luptă UFC” pe 14 iunie. Dana White, CEO-ul Ultimate Fighting Championship, puternicul campionat de arte marțiale mixte (MMA), a declarat joi pentru CBS News că logistica evenimentului a fost finalizată. White a spus că evenimentul va aduna până la 5.000 de persoane pe peluza sudică a Casei Albe.

Președintele SUA îl consideră pe șeful UFC, Dana White, un prieten apropiat și apreciază totodată că fanii acestui sport fac parte din baza sa politică, deși legăturile lor datează dinaintea accederii lui Trump la putere, conform Reuters.

Summitul G7 a fost amânat cu o zi și va avea loc în perioada 15-17 iunie.

Biroul președintelui francez Emmanuel Macron a refuzat să confirme dacă schimbarea, care a fost oficializată pe site-ul G7, are legătură directă cu evenimentul UFC și a declarat că noul program este „rezultatul consultărilor noastre cu partenerii G7”.

Ambasada SUA la Paris nu a răspuns imediat la solicitarea Politico de a comenta modificarea din programul oficial.

Posibilitatea ca summitul G7 să fie amânat din cauza zilei de naștere a lui Trump a fost relatată pentru prima dată de publicația franceză LeMessager, anul trecut.