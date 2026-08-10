Uite cât de simplu poți afla dacă un clip de pe TikTok este creat cu AI. Detaliile care trădează falsul cu „ambulanța neagră care fură copii”

Într-unul dintre clipurile virale despre „ambulanța neagră care fură copii”, mașina are în față numărul „B 666 AMB”, iar când este văzută din spate apare cu o plăcuță complet diferită. Este una dintre erorile care trădează imaginile generate cu inteligență artificială, explică pentru Totul Despre Mame Horațiu Bontea, jurnalist la platforma de verificare Factual.

El spune ce trebuie să urmărească părinții la un videoclip suspect și de ce mesajele care amenință siguranța copiilor ne fac să reacționăm înainte să observăm falsul.

Analiza Factual vine în contextul în care o ambulanță care transporta un pacient spre spital a fost atacată cu bâte, pietre și topoare în comuna Recea-Cristur din județul Cluj. Agresorii au reacționat la zvonurile răspândite pe TikTok despre presupuse ambulanțe care răpesc copii. Șoferul autosanitarei a fost rănit la ochi și operat, iar șapte persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, potrivit Antena3.

În ultimele zile, pe TikTok și pe alte rețele sociale au reapărut postări care susțineau că „ambulanța neagră răpește copii”. Unele sunt însoțite de fotografii și înregistrări create sau modificate cu aplicații de inteligență artificială și prezentate drept dovezi ale unui pericol real. Ministerul Afacerilor Interne a avertizat că actualul val de dezinformări este susținut inclusiv prin fotografii și clipuri create ori modificate cu inteligență artificială. Instituția a precizat că în România nu a fost înregistrat niciun caz în care o ambulanță să fi fost implicată în răpirea unei persoane. „Ambulanța nu răpește. Ambulanța salvează”, a transmis MAI, avertizând că o informație falsă poate pune în pericol chiar oamenii veniți să acorde ajutor.

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