ULTIMA ORĂ Bolojan, noi taxe și tăieri: Va introduce taxă de solidaritate pentru furnizorii de medicamente. Crește și vârsta de pensionare a militarilor. Taie sporul de doctorat până la 500 lei brut

Personalul plătit din fonduri publice care deține titlul științific de doctor va beneficia de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 Iei brut lunar, conform unei ordonanțe de urgență pregătite de Guvern și analizate de Profit.ro. Executivul va majora însă vârsta de pensionare a militarilor și va introduce totodată o ”contribuție trimestrială temporară de solidaritate” în sarcina deținătorilor de autorizații de punere pe piață a medicamentelor.

Măsura este pregătită alături de alte măsuri de reformă a administrației publice, al cărei scop principal este ca în administrația publică locală, să aibă loc o reducere cu 30% din totalul posturilor aprobate, care va genera, la nivel național, o reducere de 10% a posturilor ocupate pe ansamblul autorităților administrației publice locale.

