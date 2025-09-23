Coaliția a decis prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază pentru încă 6 luni, așa cum a cerut PSD
Liderii coaliției de guvernare au decis marți prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază cu încă șase luni, adică până la finalul lunii martie 2026, conform surselor HotNews. Decizia vine la finalul a peste două săptămâni de contre în coaliție privind acest subiect, după ce PSD a cerut insistent prelungirea, iar premierul Ilie Bolojan s-a opus inițial.
Ședința coaliției de guvernare continuă la Guvern, la ora scrierii acestei știri. Liderii partidelor care formează guvernarea s-au întâlnit la sediul Guvernului în jurul orei 14:15, după întâlnirea pe care au avut-o la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, de la ora 11:00.
PSD a cerut insistent în ultimele două săptămâni prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază, măsură luată inițial în iunie 2023, de Guvernul condus de Marcel Ciolacu. Premierul Ilie Bolojan nu a fost de acord, argumentând că la ultima prelungire, din iunie 2025, în Guvern s-a stabilit că este ultima dată când se realizează extinderea măsurii.
Măsura plafonării adaosului comercial la produsele de bază urma să expire de la 30 septembrie, în lipsa unei prelungiri. PSD anunțase că dacă măsura nu va fi prelungită în Guvern va depune proiect în Parlament pentru ca acest lucru să se întâmple.
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri cu reprezentanții retailerilor pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Retailerii au transmis în timpul întâlnirii că nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, deci nici cu plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, a precizat Guvernul.
„Însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință”, au spus comercianții, potrivit comunicatului de presă.
Argumentele PSD
Mai multe voci din PSD au spus că partidul nu este de acord cu întreruperea acestei măsuri. Secretarul general al Guvernului Ștefan Radu Oprea (PSD) a afirmat, într-o postare pe Facebook, că plafonarea prețurilor la alimentele de bază ar trebui menținută întrucât și-a dovedit deja eficiența, iar renunțarea la plafonare ar afecta considerabil pe românii cu venituri mici.
Deputatul Mihai Fifor a susținut că subiectul nu a fost discutat în coaliție, iar singura discuție a fost în cadrul cabinetului de miniștri, iar ministrul Agriculturii Florin Barbu (PSD) s-a opus.
Prelungirea plafonării nu ar avea un impact asupra bugetului, au precizat surse din PSD pentru HotNews, fiind vorba de adaosul comercial – adică câștigul comerciantului. Conform surselor citate, dacă măsura nu va fi prelungită acest lucru se va reflecta în inflație, care va crește cu 2-3%.
Inflația, măsurată de Institutul Național de Statistică prin intermediul Indicelui Prețurilor de Consum, a urcat în august la aproape 10%.
Lista produselor care beneficiază de limitarea adaosului
17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%:
- Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi
- Magiun până la 350 grame
- Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT
- Brânză telemea de vacă vrac
- Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame
- Făină albă de grâu „000” până la 1 kg
- Mălai până la 1 kg
- Ouă de găină calibrul M
- Ulei de floarea-soarelui până la 2 l
- Carne proaspătă pui – Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard.
- Carne proaspătă porc – Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc.
- Legume proaspete vrac – Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi.
- Fructe proaspete vrac – Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă.
- Cartofi proaspeţi albi vrac
- Zahăr alb tos până la 1 kg
- Smântână- 12% grăsime
- Unt până la 250 grame