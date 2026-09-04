ULTIMA ORĂ Fabrică închisă în România, aproape 500 de angajați dați afară

Una dintre cele mai mari companii din zona Cicârlău, Maramureș, va fi închisă.

Printmasters, deținută din 2012 de compania olandeză XD Connects, al cărei proprietar are în spate un fond american, a decis să reducă treptat producția, urmând ca activitatea unității din Maramureș să înceteze în luna mai 2027.

Închiderea completă a societății este prevăzută până la sfârșitul anului viitor.

Astăzi își desfășoară activitatea în satul Cicârlău, pe drumul național DN1C.

Unitatea dispune de o suprafață de producție și depozitare de aproximativ 10.000–11.000 mp.

Furnizează servicii de personalizare și imprimare industrială a produselor promoționale și cadourilor corporative pentru piața europeană și globală.

Acum, proprietarul străin explică închiderea printr-o schimbare de strategie la nivelul grupului.

Citește mai mult pe Profit.ro



