ULTIMA ORĂ FOTO Aeroportul București-Sud atrage parteneri de renume. „O poartă către prosperitatea viitoare a României!”

Proiectul viitorului aeroport București-Sud, investiție estimată la 2,5 miliarde de euro, avansează rapid și atrage designeri și parteneri renumiți, inclusiv compania britanică de arhitectură Scott Brownrigg, selectată recent pentru designul unui nou terminal pe aeroportul Heathrow, care a realizat master-planul proiectului, alături de singaporezii de la Surbana Jurong, relevă datele analizate de Profit.ro

