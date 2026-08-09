ULTIMA ORĂ Gigant japonez mută în România o fabrică ce funcționează de peste 60 ani în Marea Britanie

Gigantul japonez Nidec, cel mai mare producător de motoare electrice din lume, prezent deja cu 3 companii în România și 800 de angajați, vrea să mute din Marea Britanie spre Oradea divizia Control Techniques Dynamics, care operează în orașul Andover de peste 60 de ani.

Circa 60 de locuri de muncă ar putea fi astfel pierdute, dacă planurile de relocare a fabricii de inginerie în România vor continua, a confirmat compania.

Nidec a început deja consultări oficiale cu angajații și reprezentanții acestora cu privire la viitorul amplasamentului Walworth Industrial Estate, conform datelor analizate de Profit.ro.

„Nidec Drives a anunțat o propunere de relocare a operațiunilor de la fabrica sa Control Techniques Dynamics Ltd., Andover, Marea Britanie, la fabrica Nidec Oradea, România, ca parte a strategiei sale pe termen lung de consolidare a operațiunilor economice viabile.

Ca parte a acestei propuneri, compania a început un proces de consultare cu angajații și reprezentanții acestora. Propunerea ar putea afecta aproximativ 60 de posturi, deși nu au fost luate decizii finale, iar rezultatul va fi stabilit după finalizarea procesului de consultare”, este mesajul companiei.

Anunțul a luat prin surprindere angajații

Lucrătorii au spus că au fost uimiți de anunțul privind închiderea uzinei, descriind o fabrică în care generații de familii au lucrat cot la cot.

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