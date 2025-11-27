ULTIMA ORĂ Putin cere retragerea forțelor Ucrainei și amenință că Rusia va continua războiul în caz contrar / Prima poziția fermă pe tema planului de pace al SUA

Liderul de la Kremlin susține că vrea să discute pe tema planului de pace propus de SUA, dar pune mai multe condiții, inclusiv retragerea armatei ucrainene din mai multe poziții-cheie pe care le controlează și recunoașterea de către comunitatea internațională a teritoriilor anexate de Rusia, scriu Reuters și Kommersant.

Președintele Vladimir Putin a declarat joi că schița unui proiect de plan de pace discutat de Statele Unite și Ucraina ar putea deveni baza viitoarelor acorduri pentru încheierea conflictului din Ucraina, dar că, în cazul în care acesta nu se va concretiza, Rusia va continua să lupte.

În același timp însă, el a reiterat o serie de condiții pe care Kievul le-a respins până acum, inclusiv cedarea unor teritorii ucrainene.

„În general, suntem de acord că aceasta poate fi baza viitoarelor acorduri”, a spus Putin, adăugând că varianta planului discutat de Statele Unite și Ucraina la Geneva a fost transmisă Rusiei.

El a avertizat că din punctul de vedere al Rusiei, deocamdată nu există „variante finale” ale acestui plan. Proiectul de plan pentru Ucraina trebuie tradus în limbaj diplomatic, deoarece „unele puncte par ridicole în forma actuală”, a adăugat președintele Rusiei, potrivit Kommersant.

Putin a afirmat că Statele Unite iau în considerare poziția Rusiei, dar că unele aspecte trebuie încă discutate.

El a spus că, dacă Europa dorește un angajament că Rusia nu o va ataca, Rusia este dispusă să-și asume un astfel de angajament.

Liderul de la Kremlin cere retragerea trupelor ucrainene

Putin a emis și o revendicare cheie către Ucraina.

„Trupele ucrainene trebuie să se retragă din teritoriile pe care le controlează, iar apoi luptele vor înceta. Dacă nu pleacă, atunci vom realiza acest lucru prin mijloace armate. Asta este”, a spus Putin.

El a afirmat că forțele ruse avansează în Ucraina într-un ritm mai rapid.

Putin a specificat ulterior că Donbas și Crimeea ar trebui să fie tema cheie a discuțiilor Rusia-SUA.

Rusia a anunțat în 2022 anexarea a patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson – pe care nu le controlează însă nici acum în totalitate.

O versiune inițială a planului SUA propunea retragerea trupelor ucrainene din zonele fortificate pe care le mai controlează încă în Donețk, o condiție pe care Kievul a respins-o în mod repetat.

Această prevedere a fost eliminată din planul revizuit în urma negocierilor americano-ucrainene de la Geneva.

Putin vrea ca comunitatea internațională să recunoască anexarea teritoriilor ucrainene de către Rusia

Putin a mai spus joi că actuala conducere ucraineană este ilegitimă și, prin urmare, este imposibil din punct de vedere legal să semneze un acord cu Ucraina, astfel încât este important să se asigure că orice acord era recunoscut de comunitatea internațională – și că comunitatea internațională recunoștea câștigurile Rusiei în Ucraina.

„Vrem să ajungem la un acord cu Ucraina, dar în acest moment este practic imposibil, imposibil din punct de vedere juridic. Avem nevoie ca decizia să fie recunoscută la nivel internațional”, a explicat șeful statului rus.

Atacurile la adresa legitimității actualei conduceri ucrainene nu sunt noi, Kremlinul folosind această temă în mod constant.

Mai multe state europene au subliniat că nu vor recunoaște anexarea teritoriilor ucrainene de către Rusia.

În apărarea lui Witkoff

Putin a respins sugestia că emisarul special al SUA, Steve Witkoff, s-ar fi arătat părtinitor față de Moscova în negocierile de pace privind Ucraina, calificând-o drept o absurditate.

Witkoff a atras noi critici în Europa și Statele Unite săptămâna aceasta, după dezvăluirea unei înregistrări a unei convorbiri telefonice în care el îi dădea sfaturi unui consilier al Kremlinului cu privire la modul în care Putin ar trebui să abordeze negocierile de pace cu președintele Donald Trump.

Putin a declarat reporterilor că ar fi fost surprinzător dacă Witkoff ar fi folosit un limbaj obscen la adresa Rusiei în timpul conversației.

„Este o absurditate”, a spus el, descriindu-l pe Witkoff ca pe un cetățean american care a apărat interesele țării sale.

Liderul de la Kremlin a confirmat că Witkoff va ajunge săptămâna viitoare la Moscova pentru discuții pe tema planului de pace.