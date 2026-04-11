ULTIMA ORĂ Statele Unite au cedat la o pretenție majoră a Iranului. Ea e legată de redeschiderea Ormuz

O sursă iraniană de rang înalt a dezvăluit sâmbătă pentru Reuters că Statele Unite au acceptat să deblocheze activele iraniene „sechestrate” în Qatar și în alte bănci străine, salutând această măsură ca un semn al „seriozității” în vederea ajungerii la un acord cu Washingtonul în cadrul negocierilor de la Islamabad.

Sursa, care a refuzat să-și dezvăluie identitatea din cauza caracterului sensibil al subiectului, a declarat pentru agenția internațională de presă că deblocarea activelor este „direct legată de asigurarea trecerii în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz”, care se preconizează a fi o chestiune cheie în cadrul negocierilor.

Sursa de rang înalt nu a precizat valoarea activelor pe care Washingtonul a acceptat să le deblocheze.

O a doua sursă iraniană a declarat că Statele Unite au acceptat să elibereze 6 miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate deținute în Qatar.

Nu a existat nicio reacție imediată din partea Statelor Unite cu privire la deblocarea activelor. Ministerul de Externe al Qatarului nu a răspuns imediat la o solicitare de declarații.

Miliarde „înghețate” în urmă cu opt ani

Cei 6 miliarde de dolari, blocați inițial în 2018, urmau să fie eliberați în 2023 ca parte a unui schimb de prizonieri între SUA și Iran, dar fondurile au fost „înghețate” din nou de administrația președintelui Joe Biden în urma atacurilor din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, comise de gruparea militantă palestiniană Hamas, aliată a Iranului.

Oficialii americani au declarat la momentul respectiv că Iranul nu va putea accesa banii în viitorul previzibil, subliniind că Washingtonul își rezervă dreptul de a bloca complet contul.

Fondurile provin din vânzările de petrol iranian către Coreea de Sud și fuseseră blocate în bănci sud-coreene după ce președintele Donald Trump a reimpus sancțiuni împotriva Iranului în 2018 – în timpul primului său mandat la Casa Albă – și a anulat acordul dintre marile puteri mondiale și Teheran privind programul nuclear al acestuia.

În cadrul schimbului de prizonieri dintre SUA și Iran din septembrie 2023, mediat de Doha, banii au fost transferați în conturi bancare din Qatar. Schimbul de prizonieri a implicat eliberarea a cinci cetățeni americani reținuți în Iran în schimbul eliberării fondurilor și a cinci iranieni reținuți în Statele Unite.

Oficialii americani au declarat la acea vreme că banii erau destinați exclusiv scopurilor umanitare, urmând să fie plătiți furnizorilor aprobați de alimente, medicamente, echipamente medicale și produse agricole expediate în Iran sub supravegherea Trezoreriei SUA.