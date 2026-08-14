ULTIMA ORĂ Unul din cei mai mari și mai vechi contractori români de lucrări energetice, în concordat preventiv

Compania Energomontaj SA, unul dintre cei mai mari și mai vechi contractori de lucrări energetice și industriale din România, controlată de asociația salariaților săi și care lucrează în prezent, printre alte obiective, pe șantierul noii centrale pe gaze de 1.700 MW de la Mintia și la reabilitarea sistemului centralizat de termoficare al Bucureștiului, a intrat în concordat preventiv pentru evitarea insolvenței, în urma solicitării proprii în acest sens, încuviințată de instanța de judecată.

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