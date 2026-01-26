Ultima ședință a coaliției înainte ca Bolojan să-și angajeze răspunderea în Parlament pe reducerile din administrația publică

Liderii coaliției se întâlnesc luni pentru ultima oară înainte ca premierul să meargă în fața Parlamentului pentru a trece legea care vizează reducerea cheltuielilor din administrația locală și centrală. În continuare trebuie discutate și puse la punct propunerile PSD de „relansare a economiei”.

În ședința care va începe la ora 13:00, liderii partidelor de la guvernare se vor întâlni ca să stabilească ultimele detalii înainte ca premierul Bolojan să-și angajeze răspunderea pentru un nou pachet de măsuri care prevede, printre altele, eliminarea a peste 6.100 de posturi de consilieri personali dintr-un total de 10.126 de posturi prevăzute acum în organigramă, la nivel național.

Coaliția a decis că, la pachet, Ilie Bolojan își va angaja răspunderea și pentru „măsurile de relansare economică” propuse de PSD anul trecut. Aceasta a fost condiția social-democraților pentru a susține reforma administrației.

Înainte de a merge în Parlament, însă, liderii coaliției trebuie să stabilească care dintre măsurile propuse vor fi cuprinse în pachet pentru că e nevoie de o analiză privind impactul bugetar. „Va fi un pachet negociat de toți”, spun surse care au participat la ședința coaliției de săptămâna trecută.

În plus, liderii PSD, PNL, USR și UDMR vor discuta și despre numirile șefilor unor instituții din subordinea Parlamentului, cum ar fi Avocatul Poporului și un membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, în locul lui Csaba Asztalos, fost președinte al CNCD, care devenit anul trecut judecător la Curtea Constituțională.

Pachetul de reformă a administrației, discutat timp de 6 luni în coaliție

Reforma administrației, pentru care Guvernul Bolojan vrea să își asume răspunderea, vizează reducerea cheltuielilor din administrație și prevede, printre altele:

scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația publică centrală, fără să fie afectate salariile de bază ale angajaților, prin reorganizarea instituțiilor, reducerea de sporuri sau tăieri de posturi

reducerea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului, cu 30% a numărului maxim de posturi din primării, precum și reducerea numărului de polițiști locali în funcție de numărul de locuitori

eliminarea a 6.102 de posturi de consilieri personali angajați la cabinetele demnitarilor

reducerea numărului de membri ai consiliului de administrație pentru Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, precum și pentru Agenția Națională pentru Locuințe

limitarea mandatelor înalților funcționari publici la maximum două în cadrul acelorași instituții

Discuțiile din coaliție despre acest pachet au durat aproape 6 luni, în urma blocajelor generate de neînțelegeri. PSD voia ca primarii să poată avea de ales între concedieri și reduceri de salarii, premierul Bolojan nu era de acord. Abia la finalul lunii decembrie au reușit liderii partidelor de la guvernare să ajungă la un consens în privința formei finale a pachetului.

Ședință în urma unei săptămâni pline de atacuri

Săptămâna trecută, social-democrații au lansat un val de atacuri la adresa premierului Bolojan.

Președintele de partid, Sorin Grindeanu a fost întrebat săptămâna trecută, într-o intervenție la Antena 3 CNN, dacă românii au fost „victimele unei scamatorii în legătură cu deficitul”, afirmând că deficitul care fusese anunţat în urmă cu jumătate de an se dovedeşte a nu fi real.

A urmat apoi fostul premier Marcel Ciolacu, care l-a acuzat pe premierul Bolojan că „a sacrificat oameni, a mințit instituții și a manipulat cifre”.

Ulterior, fostul ministru al Fondurilor Europene din Guvernul lui Ciolacu, Adrian Câciu, a lansat și el un atac, vorbind despre „scamatoria deficitului pe cash din 2025”.

În replică, Guvernul, prin purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu, care a fost întrebată direct despre acuzațiile făcute de PSD, a transmis: „În mod sigur Guvernul României și premierul României nu mint. Asta v-o spun de principiu pentru orice. Nu se minte”.