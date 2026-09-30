Ultima zi a lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara. Mandatul lui, încheiat ca efect al amendamentului PSD la legea ANI: „Simt o nedreptate uriașă”

Mandatul lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara se încheie miercuri, 29 septembrie, ca efect al legii promulgate în domeniul integrității în finalul verii.

Legea ANI, un jalon de 770 de milioane de euro din PNRR, a fost promulgată de președintele Nicușor Dan în 28 august. Ea conține un amendament promovat de PSD – și susținut de AUR – care a stabilit că persoanele declarate în conflict de interese sau în incompatibilitate și care au primit o decizie definitivă în acest sens își vor pierde mandatele.

Unul dintre aleșii aflați în această situație este Dominic Fritz, primar al Timișoarei la al doilea mandat, care în iunie a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI).

În iulie 2024, ANI îl declarase pe actualul lider al USR în conflict de interese administrativ, acuzându-l că, în 2020, după ce a fost ales primar, a aprobat un referat de modificare a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare.

Documentația tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost făcută de către firma unui consilier local USR, care l-a împrumutat pe candidatul Dominic Fritz cu 25.000 de lei în respectiva campanie electorală.

În instanță, Fritz s-a apărat spunându-le judecătorilor că fostul primar, Nicolae Robu, aprobase deja proiectul în cauză, iar după preluarea mandatului i s-a recomandat de către funcţionarii publici din primărie să confirme și să resemneze aprobarea dată de către fostul primar pentru a nu exista suspiciuni de legalitate asupra acestuia, având în vedere că lui Robu îi încetase între timp mandatul.

În baza deciziei definitive pe care a dat-o Înalta Curte în iunie 2026, Dominic Fritz nu mai poate candida la Primăria Timișoara timp de trei ani.

Eveniment cu susținătorii săi la Timișoara

Duminică, liderul USR i-a reunit pe susținătorii săi în cadrul unui eveniment intitulat „Timișoara. Revoluția continuă”, unde a descris ceea ce i se întâmplă drept „o nedreptate uriașă” făcută timișorenilor.

„Sigur că există şi tristeţe astăzi. Nu este o zi normală. Mulţi mi-aţi spus că sunteţi revoltaţi pentru că mandatul pe care voi, timişorenii, mi l-aţi dat în 2020 şi în 2024 nu se termină pentru că timişorenii s-ar fi răzgândit. Se termină pentru că o majoritate politică toxică pentru România a decis să întrerupă, brutal şi neconstituţional, indiferent ce spun ăştia cinci de la CCR, ceea ce oamenii au început prin vot. Şi de aceea evident că nu-mi este indiferent că mandatul meu se termină în felul acesta. Simt o nedreptate uriaşă făcută în primul rând, nu mie, ci în primul rând timişorenilor mei, pentru că ei au votat”, a declarat Dominic Fritz, în discursul său, citat de News.ro.

El a spus că USR nu se va da bătut și că Timișoara este un „oraş care a fost ocupat şi umilit şi rănit de multe ori, dar de fiecare dată a revenit cu forţă şi cu determinare şi un spirit de neclintit”.

„Refuz ideea că România este condamnată să aleagă la nesfârşit între două rele, între un sistem vechi reprezentat de PSD şi aliaţii săi din instituţiile publice şi justiţie, care ne spune de zeci de ani că fără ei nu se poate guverna această ţară. Asta pe de o parte sau, pe de altă parte, extremismul AUR care pretinde că răspunsul la toate frustrările noastre este să întoarcem România la vremuri de glorie care n-au existat niciodată şi care inventează permanent duşmani în exterior ca să acopere propria goliciune”, a mai declarat Dominic Fritz.

Proiectele menționate la final de mandat

Marți, cu o zi înainte de încheierea mandatului, Dominic Fritz a menționat câteva proiecte în lucru ale Primăriei Timișoara, cum este cel al trenului metropolitan, despre care susține că „va transforma liniile feroviare existente (și nefolosite) într-o rețea de tren urban, integrată în transportul public al Timișoarei, de la Aeroport până în sudul și sud-estul orașului”.

„Pentru Piața Victoriei am avut cel mai mare concurs internațional de arhitectură din istoria orașului, cu 30 de proiecte internaționale și românești înscrise. Soluția câștigătoare – românească, timișoreană – păstrează istoria locului, dar și traduce spațiul în modernitatea secolul XXI. Va fi un loc care va rivaliza cu mândrie, cu orice mare centru istoric din Europa. Vom reconecta Catedrala Ortodoxă de restul Pieței. În loc de umbrele pe terase vom avea copaci care dau umbră, iar dinspre castelul Huniade se va deschide un larg și primitor subpasaj. Suntem în ultimele etape ale proiectului tehnic și a autorizației de construire”, a adăugat primarul.

Edilul a mai spus că municipalitatea lucrează cu divizia de dezvoltare a Băncii Mondiale „pentru noul spital municipal”.

„Vom selecta o firmă cu experiență în construirea și dotarea de spitale, pe baza unei licitații internaționale. Firma se ocupă pe banii ei de construcția și dotarea spitalului și noi vom plăti prima tranșă de bani în momentul în care primim cheia spitalului. Asta ne scapă de riscul tergiversării șantierului, de lucrări suplimentare, noi licitații”, a continuat Fritz.

Liderul USR a menționat și „termoficarea Timișoarei”.

„Explorăm împreună cu OMV Petrom un proiect cu o tehnologie inovatoare, cu care de la o adâncime foarte mare, de aproximativ 4 km, se poate aduce căldura la suprafață. Este un ciclu aproape etern, iar, odată făcută investiția, este și o sursă de energie foarte ieftină. Va fi primul proiect de acest fel din România și doar al doilea din Europa”, a mai declarat primarul Dominic Fritz.