Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru șefia PSD. Până acum, Sorin Grindeanu nu are niciun contracandidat

Luni este ultima zi în care social-democrații care vor să îl contracandideze pe Sorin Grindeanu își pot depune oficial canidatura. Până acum, Grindeanu este singurul care candidează pentru funcția de președinte PSD, după ce Titus Corlățean a anunțat că se retrage.

Congresul în care social-democrații își vor alege noua conducere și, implicit, noul președinte a fost programat pentru data de 7 noiembrie. Până astăzi, 20 octombrie, membrii PSD își pot depune candidaturile pentru a intra în cursa pentru șefia partidului.

Până acum, singurul candidat anunțat este Sorin Grindeanu, care a devenit președinte interimar al PSD după demisia lui Marcel Ciolacu pe 20 mai și speră să devină președinte cu puteri depline al partidului.

Retragerea lui Titus Corlățean

Săptămâna trecută luni, în ziua în care a fost stabilită ziua congresului, Titus Corlățean, care reprezintă vocile mai conservatoare din PSD, a anunțat că se retrage din cursă.

În mesajul în care și-a anunțat retragerea, Corlățean critica partidul și spunea că proiectul propus de el și de echipa care îl susține „nu este fezabil”.

„Am intrat în această competiţie cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranţa acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă. Am întâlnit mulţi colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puţini au fost dispuşi să se implice deschis”, a spus Corlăţean pe Facebook.

Pașii următori

Sorin Grindeanu urmează să anunțe și echipa alături de care cere votul pentru șefia partidului și alături de care, până pe 4 noiembrie trebuie să elaboreze un program politic.

Pentru funcția de secretar general în PSD va candida Claudia Manda. În ultimii șase ani, Paul Stănescu a deținut acest post.

Grindeanu trebuie să aleagă și 5 prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți, cu 4 mai mulți decât acum.

Potrivit unor surse, cele 5 funcții de vicepreședinți vor fi ocupate de eurodeputatul Victor Negrescu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați, Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița și Marius Oprescu, președintele CJ Olt, apropiat al lui Paul Stănescu.

Din echipă vor mai face parte, potrivit informațiilor HotNews și Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 din Capitală, eurodeputata Gabriela Firea, Adrian Gâdea, președintele CJ Teleorman și europarlamentarul Dragoș Benea.