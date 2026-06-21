Ultimatum dat de PNL pentru Adrian Veștea și alți patru liberali

Deputatul liberal Robert Sighiartău a anunțat duminică, în timpul Comgresului PNL, o hotărâre importantă care e menintă „să aducă o clarificare morală și o separare a apelor în PNL”.

„Congresul PNL constată că domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligațiile de a apăra interesele politice ale PNL, participând la acțiuni și demersuri contrare intereselor partidului”, a anunțat Robert Sighiartău.

Congresul le solicită acestora demisia din calitatea de membri ai PNL până mâine, la ora 12.00.

„Dacă nu își prezintă demisia până pe 22 iunie la ora 12.00, Congresul mandatează Biroul Permanent pentru declanșarea procedurilor de excludere”, a precizat deputatul.

Despre Lucian Bode, acesta a adăugat că e responsabil politic pentru „situatia financiară gravă în care s-a aflat PNL la finalul mandatului său de secretar general”.