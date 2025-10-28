Ultimatum pentru un antrenor din SuperLiga: „El e principalul vinovat pentru criză! Nu putem aștepta la infinit”

Claudiu Rotar, finanțator al clubului FC Hermannstadt, consideră că antrenorul Marius Măldărășanu este vinovat pentru situația dificilă în care se află echipa.

Gruparea sibiană a pierdut luni pe terenul liderului FC Botoșani, scor 0-2, și e pe locul 15 în clasament, penultimul, cu doar 10 puncte după 14 etape.

Claudiu Rotar, avertisment pentru Marius Măldărășanu: „Dacă seria neagră continuă, nu putem aștepta la infinit”

„Măldărășanu este principalul vinovat pentru criza prin care trecem. La Botoșani a făcut mai multe schimbări în echipă, a înlocuit tot mijlocul. Iar la pauză, când a văzut că nu merge, a operat trei modificări. Nu mi-a venit să cred când am văzut primul 11.

Antrenorul era primul care trebuia să știe că nu suntem un club mare, la care multe dintre rezerve sunt la nivelul titularilor. Iar dacă tot vrei să le dai o șansă și celor din linia a doua, fă-o în meciuri cu echipe mai modeste, nu atunci când joci împotriva liderului.

Avem joi un meci de Cupă, cu Concordia, apoi jucăm două meciuri acasă, cu Oțelul, pe 2 noiembrie, și FCSB, o săptămână mai târziu. Mai avem răbdare, dar dacă seria neagră continuă, nu putem aștepta la infinit. La un moment dat, eu și celălalt acționar, Ștefan Băcilă, ne vom așeza la masă și vom lua o decizie”, a spus Rotar, potrivit gsp.ro.

FC Hermannstadt a pierdut șase dintre ultimele șapte partide disputate în SuperLiga, singura victorie în această perioadă fiind obținută pe terenul celor de la Rapid, scor 2-1, pe 21 septembrie, în etapa a 10-a.