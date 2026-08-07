Ultimele calcule ale PSD pentru un nou guvern. Pe cine se bazează acum social-democrații și când ar putea merge la discuții la Cotroceni

Social-democrații au pe masă două formule pentru viitorul guvern: unul condus de un premier politic sau unul independent, potrivit unor surse din partid. Noul guvern ar putea să fie învestit la începutul lunii septembrie, spun surse din PSD, dar, până atunci, partidul negociază în continuare o majoritate parlamentară solidă.



Discuțiile pentru găsirea unei majorități pentru un viitor guvern nu s-au oprit în ultimele săptămâni, când dezbaterea s-a concentrat pe sesiunea extraordinară pentru legile din PNRR. Liderii politici au continuat, potrivit surselor HotNews, să negocieze om cu om, grup cu grup, în căutarea unei majorități care să asigure cele 233 de voturi necesare învestirii unui nou guvern.

Au trecut deja mai bine de trei luni de la moțiunea de cenzură în urma căreia Cabinetul Bolojan a fost demis.

În acest moment, PSD ia în calcul două variante pentru viitorul guvern – fie unul condus de un premier politic, fie unul condus de un premier independent.

Surse din partid au explicat că un guvern politic ar putea să rămână la Palatul Victoria până în 2028, în timp ce unul independent, cu miniștri atât politici, cât și din afara partidelor, ar putea avea o viață mai scurtă, până când „se mai așază clasa politică”.

15 august, data estimată pentru reluarea negocierilor la Cotroceni

Social-democrații estimează că noul executiv va fi învestit la începutul lunii septembrie. Reluarea consultărilor în format președinte-lideri de partide este așteptată în a doua jumătate a lui august.

De altfel, Sorin Grindeanu a declarat de mai multe ori că președintele va chema din nou partidele la Cotroceni pentru consultări oficiale „în jurul datei de 15 august, astfel încât să vedem dacă s-au schimbat anumite lucruri”.

Discuțiile informale dintre liderii de partide și Nicușor Dan nu au încetat însă. Deși săptămâna aceasta au luat o pauză, ele vor fi reluate cel mai probabil săptămâna viitoare, spun surse din PSD.

PSD nu renunță la UDMR

PSD vrea un Guvern susținut de o majoritate stabilă în Parlament, însă liderii partidului sunt conștienți că ar fi greu de obținut. În acest scenariu, social-democrații încearcă să obțină sprijinul UDMR, care deocamdată își păstrează coordonarea cu PNL și USR.

Totuși, Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor au avut o întâlnire, iar liderul UDMR a lăsat toate scenariile pentru un nou guvern deschise: guvern de tranziție, guvern minoritar PNL sau guvern minoritar PSD.

Surse apropiate negocierilor susțin că social-democrații speră ca o parte din voturile necesare învestirii unui guvern să vină de la UDMR. Însă membrii partidului condus de Kelemen Hunor ar înclina mai degrabă spre a susține un guvern independent.

Calculele din PSD arată însă că un Guvern susținut de grupul Minorităților Naționale, UDMR, Pace – Întâi România, Uniți pentru România, aproximativ 15 dintre conservatorii din PNL și parlamentari neafiliați ar strânge aproximativ 240 de voturi, puțin peste majoritatea necesară de 233.

De altfel, Sorin Grindeanu a confirmat recent acest scenariu: „Atunci ori că e un Guvern format în jurul, să spunem, PNL, USR, AUR sau în jurul PSD, aceste Guverne ar trece undeva, să spunem, la limită, 240, poate un pic mai mult de 240 de voturi. De asta spuneam că, fiind o perioadă în care, până la urmă, nu sunt toţi parlamentarii aici, undeva după 15 august, probabil că sunt şanse mai mari de a trece”.

PSD a semnat până acum acorduri parlamentare cu grupurile PACE și UPR, care au în total 25 de senatori și deputați.

Numele de independent care a rămas pe masa social-democraților

Pesediștii au pe masă două variante de lucru – prim-ministru politic sau independent. La ultimele consultări oficiale de la Cotroceni l-au propus pe Sorin Grindeanu, însă liderii PSD nu țin neapărat ca acesta să fie premierul desemnat.

Decizia finală depinde si de propunerea pe care o va face Nicușor Dan la finalul consultărilor.

O altă variantă, vehiculată încă de la momentul demiterii Guvernului Bolojan, este Alexandru Nazare, actualul ministru de Finanțe, care este în continuare luat în calcul pentru funcția de premier de către unii social-democrați. Însă nici varianta Nazare nu e încă bătută în cuie.

Bolojan spune ce guvern va avea susținerea PNL

În paralel, premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri dimineață într-un interviu acordat RFI că PNL va susține un Guvern care strânge o majoritate parlamentară stabilă dacă se angajează să reducă cheltuielile și deficitul:

„O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care să se poată baza cel puțin o perioadă definită de timp, vine cu un program de guvernare care păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL chiar dacă se pune problema să fie un Guvern tehnocrat. Cu cât avem un Guvern mai repede, lucrurile sunt mai bune pentru țara asta”, a declarat Bolojan la RFI.