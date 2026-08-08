Ultimele informații despre operațiunea de deviere a apelor Dunării către centrala de la Cernavodă

Două barje încărcate au fost scufundate în Dunăre, după o operaţiune care a durat 11 ore și s-a încheiat sâmbătă noapte, a anunțat un secretar de stat din Ministerul Transporturilor pe Facebook. Alte două barje urmează să fie scufundate în cursul zilei de sâmbătă, relatează news.ro.

Operațiunea are rolul de a redirecţiona o parte din debit către Dunărea Veche pentru limitarea scăderii nivelului apei în zona centralei nucleare de la Cernavodă, care riscă să ducă la oprirea întregii instalații.

Reactorul 1 a fost deja oprit la finalul lunii iulie din cauza debitului scăzut la Dunării. Cele două reactoare nucleare de la Cernavodă asigură circa 20% din necesarul de consum național.

Operațiunea de deviere a Dunării a început cu detonarea stâncii Pârjoia și cu mai multe operațiuni de dragare.

Apoi, autoritățile au decis scufundarea a patru barje, dar operațiunea, care trebuia să aibă loc miercuri, a fost amânată de mai multe ori.

„Operaţiune reuşită! După 11 ore de la începutul manevrelor, şi cea de-a doua barjă a fost scufundată controlat în Dunăre (braţul Bala)”, a anunţat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioşteanu, într-o postare pe Facebook.

El a spus că procedura este una de coborâre lentă în poziţia indicată de experţi, în care pomparea apei se face în „coferdamuri” (compartiment al navei), pentru a putea coborî barjele până la suprafaţa apei şi ulterior se trece la umplerea lor, astfel încât să se coboare cât mai echilibrat.

La ce nivel a ajuns Dunărea

Debitele Dunării sunt staţionare, apoi vor înregistra o tendinţă de creştere începând cu data de 13 august, a anunţat vineri Administraţia Naţională ”Apele Române” (ANAR), citată de news.ro.

„Debitul Dunării la intrarea în ţară este astăzi de 1.400 mc/s (un nou minim istoric) şi se va menţine la această valoare pe parcursul întregii săptămâni, debitele intrând într-o perioadă de staţionare până miercuri, 12 august. Începând cu data de 13 august, debitul Dunării va creşte şi va ajunge la 1.450 mc/s, cu 50 mc/s mai mult decât în perioada precedentă”, transmite ANAR.

La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu încă 2 cm faţă de ziua precedentă. În prezent, nivelul este de -218 cm, acelaşi nivel ca în data de 3 august. Acest lucru înseamnă că au fost câştigate cel puţin 4 zile.

De asemenea, potrivit prognozei reactualizate a Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, acesta este estimat să ajungă la -230 cm în data de 13 august şi se va menţine staţionar.