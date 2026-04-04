Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, după infarctul suferit vineri. Anunț al spitalului

Spitalul Universitar de Urgență București a venit, sâmbătă dimineață, cu noi date despre starea de sănătate a fostului antrenor al naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), care vineri dimineață a suferit un infarct miocardic acut.

„Evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. SUUB va comunica oficial orice element de interes public, daca va fi necesar, făcând apel la respectarea demnității și intimității individuale a fiecărui pacient”, spune Spitalul Universitar, într-un comunicat de presă.

Diagnosticul lui Mircea Lucescu

Fostul antrenor al naţionalei a suferit un infarct miocardic acut vineri dimineaţă, când urma să fie externat de la Spitalul Universitar. „A fost preluat de urgenţă (n.r. – preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe) şi a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, a anunţat unitatea sanitară.

El a fost supus unei angioplastii primare, au declarat surse medicale, conform News.ro.

Angioplastia primară este o procedură de cardiologie intervențională efectuată de urgență pentru tratarea infarctului miocardic (atac de cord), prin deblocarea imediată a arterei coronare responsabile. Este metoda de revascularizare preferată pentru restabilirea fluxului sanguin către inimă cât mai rapid posibil, fără a recurge la o intervenție chirurgicală cardiacă majoră.

În urmă cu aproape o săptămână, Mircea Lucescu a fost transportat de urgență și internat la Spitalul Universitar, după ce a suferit o tahicardie ventriculară la antrenamentele dinaintea partidei cu Slovacia (0-2), de marți. El trebuia să fie externat vineri.