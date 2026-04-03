Mircea Lucescu a suferit un infarct. Anunțul făcut de spitalul Universitar despre starea fostului selecționer

Fostul selecționer al României, Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a suferit un infarct azi-dimineață, la Spitalul Universitar, unde a fost internat, în urmă cu o săptămână, scrie site-ul de sport GOLAZO.ro. Spitalul Universitar a confirmat că Mircea Lucescu „a suferit un infarct miocardic acut”.

„În cursul dimineții (n.r. – vineri), pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare. În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”, a fost anunțul Spitalului Universitar.

În urmă cu aproape o săptămână, Mircea Lucescu a fost transportat de urgență și internat la Spitalul Universitar, după ce a suferit o tahicardie ventriculară la antrenamentele dinaintea partidei cu Slovacia (0-2), de marți. El trebuia să fie externat astăzi, însă starea sa s-a agravat.