Ultimele prognoze privind debitele Dunării. La Cernavodă „au fost câștigate cel puțin 4 zile”, anunță Apele Române

Debitele Dunării sunt staționare, iar începând din data de 13 august vor înregistra o tendință de creștere, a declarat Administrația Națională Apele Române într-un comunicat transmis vineri.

La Cernavodă, unde Reactorul 1 al centralei nucleare este oprit din 28 iulie din cauza nivelului scăzut al Dunării și existau îngrijorări că ar putea fi oprit și Reactorul 2, Apele Române spun că „au fost câștigate cel puțin 4 zile”.

„La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu încă 2 cm față de ziua precedentă. În prezent, nivelul este de -218 cm (același nivel ca în data de 3 august). Acest lucru înseamnă că au fost câștigate cel puțin 4 zile”, a declarat instituția.

Conform administrației, prognoza reactualizată a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor estimează că nivelul va ajunge „la -230 cm în data de 13 august și se va menține staționar”, ceea ce „înseamnă că în 6 zile va scădea cu 10 cm pe zi, ceea ce înseamnă în medie cu 1-2 cm/zi”.

„Dacă ne raportăm la intervalul anterior de prognoză (3 august), când debitul Dunării indica în data de 9 august un nivel de -233 cm, reconfirmăm faptul că autoritățile au reușit să câștige prin eforturile de până acum (dislocarea stâncii efectuate de Forțele Armate Române și operațiunile de dragaj realizate de AFDJ) alte câteva zile importante pentru menținerea debitelor minime necesare funcționării CNE Cernavodă”, mai spune Administrația Națională Apele Române.

Un nou minim istoric la intrarea în țară

Conform Apelor Române, debitul Dunării la intrarea în țară a bifat un nou minim istoric, de 1.400 mc/s.

„Debitul Dunării la intrarea în țară are astăzi de 1.400 mc/s (un nou minim istoric) și se va menține la această valoare pe parcursul întregii săptămâni, debitele intrând într-o perioadă de staționare până miercuri, 12 august. Începând cu data de 13 august, debitul Dunării va crește și va ajunge la 1.450 mc/s cu 50 mc/s mai mult decât în perioada precedentă”, mai scrie în comunicatul instituției.