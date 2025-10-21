Ultimul cadavru returnat de Hamas Israelului este al unui bărbat care avea și cetățenie română

Israel a anunțat marți că al treisprezecelea trup neînsuflețit predat luni în Gaza de Hamas a fost identificat ca fiind al lui Tal Haimi, un subofițer ucis pe 7 octombrie 2023, transmite France Presse.

Tal Haimi, care avea și cetățeniei română, a fost ucis chiar în prima zi a atacului Hamas, dar moartea sa a fost anunțată în decembrie 2023 de familie și de kibbutzul Nir Yitzhak unde locuia.

La câteva săptămâni după atac, soţia sa, Ella Haimi, a fost în România şi s-a întâlnit cu diverşi oficiali, între care Nicolae Ciucă, preşedintele Senatului, pentru a cere ajutor autorităţilor române în eforturile pentru eliberarea ostaticilor duşi în Gaza

Ce au spus marți autoritățile israeliene

„La finalul procesului de identificare condus de Institutul Național de Medicină Legală […] reprezentanții [armatei] au informat familia ostaticului, sergentul-najor Tal Haimi, că rămășițele sale au fost repatriate în Israel și că identificarea lor a fost finalizată”, a transmis biroul lui Netanyahu într-un comunicat.

Tal Haimi, în vârstă de 41 de ani, comandant al forței de apărare a kibbutzului Nir Yitzhak, a fost ucis pe 7 octombrie 2023 în timpul atacului Hamas asupra Israelului care a declanșat războiul din Gaza. Cadavrul său a fost dus în acea zi în Gaza pentru a fi folosit ca monedă de schimb.

„În dimineața zilei de 7 octombrie, Tal a ieșit să-și apere comunitatea, luptând împotriva a zeci de teroriști la porțile kibbutzului Nir Yitzhak. El și echipa sa au dat dovadă de un curaj excepțional, luptând timp de mai multe ore”, se arată într-un comunicat al Forumului familiilor ostaticilor, principala organizație israeliană care luptă pentru întoarcerea captivilor din Gaza, atât a celor vii, cât și a celor morți.

Hamas a predat 13 din cele 28 de trupuri pentru care s-a angajat

Luni seara, Israelul anunțase că a recuperat, prin intermediul Crucii Roșii, încă un trup neînsuflețit al unui ostatic.

Înainte de această predare, Hamas returnase 12 dintre cele 28 de cadavre ale ostaticilor pe care s-a angajat să le înapoieze Israelului în cadrul acordului de încetare a focului din Gaza, intrat în vigoare la 10 octombrie, sub presiunea Statelor Unite.

Conform acordului, mișcarea islamistă palestiniană trebuia să elibereze toți ostaticii până la 13 octombrie. Dar, deși a eliberat la timp ultimii 20 de ostatici în viață, Hamas a invocat dificultăți logistice (în special pentru găsirea cadavrelor într-o Fâșie Gaza devastată de mai bine de doi ani de război) ca să respecte calendarul prevăzut.

Președintele american Donald Trump a avertizat luni Hamas că va fi „eradicată” dacă nu respectă acordul încheiat cu Israelul, în timp ce vicepreședintele JD Vance este așteptat marți în Israel pentru o vizită menită să consolideze fragilul armistițiu din Gaza.