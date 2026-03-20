Ultimul film în care a jucat Chuck Norris

Chuck Norris, care s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani, a cunoscut pentru prima oară celebritatea grație rolurilor din filmele cu karate din anii `80, iar până la finalul deceniului avea să devină unul dintre cele mai importante staruri din producțiile de acțiune de la Hollywood. Deși în ultimii ani dispăruse din prim-planul cinematografiei americane, cel mai recent film al său a apărut în 2024, iar un altul este în faza de post-producție, potrivit revistei People și IMDB.

În Agent Recon (2024), Chuck Norris a jucat rolul lui Alastair, comandantul unei forțe de securitate secrete a Pământului, în care îl cheamă pe novicele Jim să i se alăture într-o misiune condusă de Colonelul Green și pușcăii săi marini pentru a aborda o misterioasă perturbare energetică de la o bază din New Mexico, suspectată de exprimente cu tehnologie extraterestră.

Trioul este pus la încercare când întâlnește o ființă necunoscută, cu o putere extraordinară și o putere pe măsură, și este nevoit să lupte împotriva unor hoarde de neoprit pentru a descoperi adevărul din spatele fortăreței extraterestre ostile și pentru a preveni dispariția umanității.

Filmul a fost scris și regizat de Derek Ting, care joacă rolul lui Jim. Producția are o notă de 2,4 pe IMDB.

Zombie Plane, o comedie de acțiune cu vedete care se joacă pe ele însele

În 2023, în Australia, a fost filmat Zombie Plane, o comedie de acțiune care îi are ca protagoniști Chuck Norris apare alături de Vanilla Ice, un nume mare din muzica pop, și Sophie Monk, o cântăreață australiană devenită cântăreață.

Filmul are în centru o organizație guvernamentală secretă care recrutează vedete ca agenți sub acoperire, care împreună trebuie să salveze omenirea de un atac iminent al zombiilor. Cele trei vedete se interpretează pe ele însele – Norris este Comandantul Chuck Norris, care i-a fost mentor lui Ice și l-a ajutat să devină un agent secret letal, a scris The Hollywood Reporter.

Producția a fost regizată de Lav Bodnaruk și Michael Pier de la Chop Shop Post, o casă de post-producție și efecte speciale ale cărei lucrări recente includ „Last King of the Cross” de la Paramount+ și „Trope” de la Amazon.

Supa Nova Comic Con & Gaming, un festival australian de profil, relata în octombrie 2025 că Zombie Plane urmează să fie lansat în prima parte a anului 2026. Inițial fusese anunțată ca dată de lansare noiembrie 2025.