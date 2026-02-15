Un acrobat spaniol, la spital, după ce a căzut de la patru metri înălțime la un spectacol de circ din Craiova

Acrobatul spaniol în vârstă de 39 de ani s-a dezechilibrat în timp ce făcea sâmbătă seară o acrobaţie, căzând de la o înălţime de 4 metri, în timpul unei spectacol de circ la Craiova, a informat duminică IPJ Dolj.

„Seara trecută, poliţişti din cadrul Secţiei 5 Poliţie Craiova au fost sesizaţi de un bărbat, de 45 de ani, din municipiul Craiova cu privire la faptul că, în timp ce se afla la spectacolul de circ situat pe Calea Severinului, o persoană de sex masculin s-a dezechilibrat şi a căzut de la înălţimea de 4 metri”, au transmis reprezentanţii IPJ Dolj.

Poliţiştii au constatat că este vorba despre un cetăţean spaniol, de 39 de ani, care, în timp ce executa un exerciţiu acrobatic la o înălţime de 4 metri, s-a dezechilibrat şi a căzut pe sol. El a fost transportat la spital, fiind conştient şi cooperant.

Poliţiştii au precizat că în cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de neluarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă, nerespectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă şi vătămare corporală din culpă.