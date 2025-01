Un actor cu două nominalizări la Premiile Oscar spune că abia își asigură traiul din filme cunoscute: „Nu este ceva ce poți trata cu ușurință”

Deși a apărut în ultimele două decenii în numeroase filme cunoscute și are în palmares două nominalizări la Premiile Oscar, actorul american Djimon Hounsou spune că în continuare primește oferte financiare mici pentru rolurile sale, motiv pentru care abia își asigură traiul, relatează revista Variety.

Cariera lui Hounsou la Hollywood include roluri în filme cu buget mare precum Furious 7, cele două lungmetraje cu supereroi Shazam!, peliculele Marvel Guardians of the Galaxy și Captain Marvel, precum și titlurile A Quiet Place: Part II și A Quiet Place: Day One ale apreciatei francize horror.

Unul dintre rolurile care l-au pus pe Hounsou, acum în vârstă de 60 de ani, pe harta Hollywood a fost cel din filmul Gladiatorul original din 2001 al lui Ridley Scott, un succes în cinematografe și la Gala Premiilor Oscar. La puțin timp după aceea actorul născut în Benin și stabilit în SUA avea să obține propriile nominalizări la Premiul Oscar, pentru interpretările sale din lungmetrajele In America și Blood Diamond, în cel din urmă avându-l drept co-star pe Leonardo DiCaprio.

„Încă mă zbat să-mi câștig existența”, a declarat însă Hounsou într-un interviu acordat recent CNN. „După 30 de ani… poate că în primii 10 ani încercam să mă obișnuiesc cu industria, să mă fac cunoscut. Dar am fost în această industrie făcând filme de peste două decenii, cu două nominalizări la Oscar și am fost în multe filme de succes, și totuși mă zbat financiar pentru a-mi asigura traiul. Cu siguranță sunt subplătit”, a subliniat el.

Hounsou consideră că acest lucru se datorează rasismului din industria cinematografică americană.

„Asta este un semn clar că rasismul sistemic nu este ceva ce poți trata cu ușurință. Este atât de profund înrădăcinat în atât de multe aspecte ale vieților noastre. Nu îl depășești. Încerci doar într-un fel să îi faci față și să supraviețuiești cât de bine poți”, și-a relatat el propria experiență de viață.

Actorul a spus că se simte „înșelat” de Hollywood când vine vorba de banii primiți pentru filmele în care a jucat

Noile sale comentarii vin după ce acesta a declarat într-un interviu acordat în 2023 jurnaliștilor de la The Guardian că se simte „extrem de înșelat” când vine vorba de plățile de la Hollywood.

„Am intrat în această industrie alături de oameni care sunt acum foarte bine situați financiar și care au foarte puține din realizările mele. Deci mă simt înșelat, atât în termeni financiari, cât și în ceea ce privește volumul de muncă”, a declarat Huonsou.

„Am fost la întâlniri cu studiouri și mi-au spus: ‘Wow, am avut impresia că abia ai coborât de pe vapor și apoi te-ai întors [după Amistad]. Nu știam că ești aici ca actor adevărat’”, a spus Hounsou la un moment dat în timpul interviului. Amistead este filmul din 1997 care i-a adus actorului și o nominalizare la Globul de Aur și este considerat lungmetrajul care i-a lansat cariera.

„Când auzi astfel de lucruri, îți dai seama că viziunea unora despre tine sau despre ceea ce reprezinți este foarte limitată. Dar asta este situația. Depinde de mine să schimb această percepție”, a mai spus acesta pentru presa britanică.

El a jucat recent în cele două filme Rebel Moon produse de regizorul Zack Snyder pentru Netflix, printre proiectele sale viitoare numărându-se lungmetrajul de supraviețuire Beneath the Storm, thrillerul The Zealot și pelicula de groază The Monster, regizat de Darren Lynn Bousman, cunoscut pentru seria Saw.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în ultima rubrică Nerd Alert publicată de HotNews.ro.